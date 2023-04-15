Bakan Yanık: Ev kadınlarına emekli prim desteği vereceğiz

Osmaniye'den AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Yanık, seçim çalışmaları kapsamında Düziçi ilçesinde parti teşkilatıyla bir araya geldi.

İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını da gerçekleştiren Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'de görev ve makamların birer bayrak yarışı olduğunu, bu bayrağı taşıyanların verilen görevin ve millete hizmet etmenin sorumluluğuyla bu yarışı devam ettirdiğini söyledi.

Çukurova topraklarının bereketi, insan kaynağı ve vatan sevgisiyle çok özel bir yer olduğunu belirten Yanık, "Burası Düziçi Osmaniye. Çukurova hiçbir zaman bu milleti bırakmaz. Canını vermek gerekiyorsa herkesten önce koşanların toprağıdır buralar." diye konuştu.

Ev kadınlarına emekli prim desteği vereceğiz

AK Parti'nin yeni seçim beyannamesinde ev hanımlarına yönelik desteklerin de olduğunu ifade eden Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ev kadınlarına emekli prim desteği vereceğiz. Hiç çalışmamış, herhangi bir şekilde çalışmaya fırsatı olmamış ama hayatının ilerleyen dönemlerinde bir sosyal güvence ihtiyacı olan vatandaşlarımıza, annelerimize, ablalarımıza prim desteği sağlayacağız. Primin bir kısmını devlet onlar adına ödeyecek. Geri kalanıyla vatandaş kendisi eğer isterse emekli olma hakkına kavuşacak. Bu sosyal devlet olmanın, kadın, erkek, çalışan, çalışmayan, genç, yaşlı bütün vatandaşını düşünmenin adıdır.

Dünyanın başka bir yerinde bu örneklere çok az rastlarsınız

Dünyanın başka bir yerinde bu örneklere çok az rastlarsınız, hatta rastlayamazsınız. Dolayısıyla bizim bu siyasi iradeyi, millete hizmet için bu kadar uğraşan, düşünen, üreten ve milletin hakkını teslim etmek için bu kadar mücadele eden siyasi iradeyi desteklemek boynumuzun borcudur. Sizler bugüne kadar bunun hakkını yerine getirdiniz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadınız, Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mızı inşallah en güçlü bir biçimde, bugüne kadar olduğundan daha yüksek bir oy oranıyla cumhurbaşkanı seçtireceğiz.