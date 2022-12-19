Bakan Yardımcısı: Organize sanayi bölgelerinde yer bulmanın imkanı yok

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Niğde Valisi Mustafa Koç'u ziyaret ettikten sonra bir otelde düzenlenen "Niğde İş Dünyası Buluşması" programında sunum yaptı. Türkiye ekonomisinin son 9 çeyrektir aralıksız büyümeye devam ettiğini belirten Gürcan, büyüme rakamlarının devam etmesini beklediklerini aktardı.

"Muhalefet kriz yaşanıyor dese de kriz yaşanmadı"

Gürcan, Türkiye'nin hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"G-20 ülkeleri içinde ilk üç sıradayız ve bu da bizim en büyük avantajımız. Ülkemizdeki ekonomik büyüme hızla devam ediyor. Niğde'de kurulan organize sanayi bölgelerinde şu anda yer bulmanın imkanı yok. Türkiye'de daha önceki yıllardaki krizlerde hep gördük, fabrikalar kapanıyordu, işten çıkarmalar artıyordu ancak bu sene bizde her ne kadar muhalefet hep 'kriz yaşanıyor' dese de Türkiye sanayisinde hiçbir zaman bir kriz yaşanmadı. Yatırım ortamını iyileştirdik, yatırımların devam etmesini sağladık. 9 aydır yatırımlarımız ciddi olarak arttı. Bundan sonraki süreçte de yatırımlarımızı artıracağız."

Son zamanlarda muhalefetin "iş yerleri kapanıyor" şeklinde eleştirileri olduğuna değinen Gürcan, yeni kurulan ve açılan şirket sayısının yüzde 24,9 artış gösterdiğini geçen yıl açılan 90 bin 918 şirket sayısının bu yıl 113 bin 577'e çıktığını ifade etti.

"KOBİ'lerimize öncelik tanıyoruz, büyümesini sağlıyoruz"

Gürcan, KOBİ'leri de geliştirmeye devam ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"2003 yılında 1,7 milyon KOBİ'miz varken bugün geldiğimiz noktada 3,6 milyon KOBİ'ye ulaştık. KOBİ'lerimizi destekliyoruz, KOBİ'lerimizle ilgili özellikle KGF paketleri açıklıyoruz. Hem kredi büyümesi sağlıyoruz hem de diğer tüm alanlarda KOBİ'lerimize öncelik tanıyoruz. KOBİ'ler tarafından 2003'te 5,3 milyon kişi istihdam edilirken bugün bu rakam 11 milyon 500 bine ulaştı. KOBİ'lerimizin kredilerinde çok ciddi büyüme oldu. Yüzde 80,7 bir kredi büyümesi gerçekleşti. İnşallah Sayın Bakanımızın açıklayacağı yeni bir KGF paketiyle KOBİ'lere ciddi şekilde destek vereceğiz."

Vali Mustafa Koç da Niğde'nin son zamanlarda yapılan yeni yatırımlarla büyümesinin devam ettiğini ve Niğde OSB'de boş yer olmadığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından program, basına kapalı devam etti.

Programa, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve iş dünyası temsilcileri katıldı.