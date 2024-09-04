Bakan Yumaklı canlı yayında açıkladı: Mazot ve gübre desteği kalktı mı?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Yumaklı' mazot ve gübre desteğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Biz gübre ve mazotu çıpa olarak kullanarak temel destekleri, planlama desteğini, üretim geliştirme desteğini bunun üzerinden belirledik. Vermiş olduğumuz mazot gübre desteğini ürün bazına indirdik" diye konuştu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dünyada yeni normal diye nitelendirdiğimiz değişiklikler oluyor. Benim sorumluluğum altındaki hususlar için tarımsal üretimi yeniden planlamanız gerekiyor. Biz de bununla ilgili 2 yıldır çalışıyorduk. 1 Ocak 2024'ten itibaren planlı üretime geçtik. Sizin elinizde imkanlarınız ve araçlarınız var, ülkenizin ihtiyaçlarını, gelecek nüfus projeksiyonlarına bakarak üretiminizi planlamanız gerekiyor. Hayvansal ve su ürünlerinde bu gerçekleşti.

Her ilde ziraat odaları, önder çiftçiler, ticaret odaları, konuyla ilgili tüm paydaşlarla konuşarak o bölgede hangi üretim deseninde üretim yapılmalı bunun çalışması yapıldı. Destekler fazla ve farklı. Çiftçi bile neyin ne olduğunu anlamıyor. Bunların sadeleşmesi gerekir. 165 kalem destek veriyorduk. Bunu 3 ana başlığa indirdik. Temel destekler, planlama, üretim geliştirme desteği.

Mazot ve gübre desteği kaldırıldı mı?

Mazot ve gübre desteği hiçbir üründe kaldırılmadı. Mazot ve gübre desteği her ürüne temel destek adı altında verilecek. Üretim planlaması için 13 stratejik ürün ve yem bitkileri belirlendi. Bu ürünlere temel desteğin yanında ayrıca ilave olarak planlı üretim desteği de verilecek.

Tarımsal desteklerin açıklanması ilk defa üretim döneminden önce oldu. 3 yıllığına ve ilk defa açıklamış olduk. Destek tutarlarının en önemli girdilerden mazot ve gübre olarak güncellenecek şekilde belirledik.

Burada gerçekten sektörün içinden o şekilde değil deyip geniş kesime anlatma imkanı oldu. Bu kısır tartışmaya sıkıştırılmayacak kadar önemsiz.

Biz 13+1 derken stratejik ürünler hububat, baklagil, yağlı tohumlardır. Örneğin hububat buğday arpa. 185 liralık mazot ve gübre desteği veriyordum. Buğday ve arpayı nerede ekerseniz ekin temel destek alacaksınız. Türkiye'de üretim yapan kim varsa temel desteği alacak. Belirlenmiş olan havzalarda buğday ekimi yapılıyorsa bu plana uyduğu için planlı üretim desteği vereceğim. İlaveten su kısıtı desteği verilecek. Eskiden 185 lira veriliyordu, 342 lira bu yıl için bu. Planlı üretim desteğini de verdim. Orada buğdayın ekilmesini belirlemişsem ilave 342 lira daha vereceğim.

Mısırda su kısıtı yok. Mısır çok fazla su tüketen ürün. Temel ve planlı üretim desteği veriyorum. Su kısıtı desteği vermiyorum."