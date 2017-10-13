Bakan'dan 'Osmangazi Köprüsü' eleştirilerine yanıt

13 Ekim 2017

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısı hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Arslan, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle gerçekleştirilen ulaştırma projelerinde bir yıllık geçişlerin ortalamaları üzerinden hesap yapıldığını, verilen garanti rakamına ulaşılamamışsa aradaki farkın yükleniciye veya görevli şirkete ödendiğini söyledi.

Osmangazi Köprüsü'nden bu yılın 9 aylık döneminde yaklaşık 5 milyon 753 bin aracın geçiş yaptığına işaret ederek, günlük ortalama araç geçişinin 21 bine ulaştığını bildiren Bakan Arslan, "Garanti rakamıyla kıyaslarsanız alttayız, başlangınç rakamları olan 11-12 binle kıyaslarsanız bugün geldiğimiz nokta çok önemli" diye konuştu.

Üçüncü yıla kadar araç geçiş garantisi öngörülmüyor

Projenin Osmangazi Köprüsü ile birlikte 300'ü otoyol, 133'ü bağlantı yolları olmak üzere toplam 433 kilometre yolla İzmir'e kadar uzandığını anımsatan Bakan Arslan, bu yolların tamamen bitmesiyle ilave ek trafik oluşacağını belirterek, "Otoyol ve bağlantı yollarının oluşturacağı ilave trafiğe bağlı olarak hem otoyollardan hem de köprüden geçecek araç sayısı ciddi miktarda artacak. Zaten fizibilitemiz bunu öngörüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Arsa fiyatları 3 kat arttı diye haberler yapılıyor. Arsa fiyatları durup durupken 3 kat artmaz, demek ki proje insanların erişimini kolaylaştırmış" diyen Bakan Arslan, "Bu yüzden insanlar orada aktif yaşamak istiyor. İkincisi, o bölgelerde yatırımın, sanayinin önü açılmış. Ekonomik olduğu için yatırım yapılıyor, yatırım yapıldığı için de oradaki arsanın fiyatı 3 kat artıyor. Özel istirhamım, insanların bunu atlamaması. Gerek arsa fiyatının gerek konut fiyatının artması bile bunun çok önemli bir göstergesi çünkü biz bu güzergah üzerinde yaklaşık 25 milyon insanın birbirine kolay erişimini sağlıyoruz" dedi.

Araç geçiş sayısı haberlerine yanıt verdi

Bakan Arslan, önemli olanın araçların geçiş sayısı değil, bölge sanayisinin büyümesi olduğunu belirterek, "Toplanan vergiler Kars'takine, Hakkari'dekine hizmet ediyor. Zaman zaman eleştiriliyoruz; 'Aradaki fark Karslının, Hakkarilinin, Sinoplunun, Mersinlinin cebinden çıkıyor.' diye. Hayır, bunun oluşturduğu katma değer, dönüyor oraya hizmet olarak gidiyor, bunun atlanmaması lazım." dedi.

Osmangazi Köprüsü ve bağlantı yollarından araç geçmemesi halinde, verilen garanti nedeniyle firmalara ödenecek miktarın yıllık 750 milyon dolar olduğunu ifade eden Bakan Arslan, bundan da işletme rakamlarıyla vergilerin düşüleceğini bildirdi.

Eleştirilere yanıt veren Bakan Arslan, "Bu kadar araç geçmesine rağmen yılda 1,5-2 milyar lira ödenecekmiş gibi söylentiler çıkarılıyor. Kusura bakmasınlar ama biz bu tip projeri yaparken şunu ortaya koyuyoruz; Bu bir ihtiyaç mıdır, ihtiyaçtır. Bunu bugün yapabilecek imkanımız var mı, yok. Çünkü imkanlar sınırlı ve ülkenin her yerine bölünmüş yol yapıyorsunuz, hizmet götürüyorsunuz. O zaman alternatif finans yöntemlerini, kamu-özel iş birliğini devreye sokarak, özel sektör dinamiklerinden yararlanıyoruz. İşi hızlı ve kaliteli yapıyoruz. 'Param yok' deyip, insanımızın, dünyanın yararlandığı nimetlerden yararlanmasını 25 sene sonraya öteleyeceğimize bugün yapıyoruz. İkinci yöntem, borçlanırsınız, kredi alırsınız, döner o krediyi ödersiniz. Biz bunun yerine diyoruz ki; kamu-özel sektör iş birliği çok başarılı olduğumuz örnek bir uygulamadır. Dünya bizden örnek alarak uyguluyor. Geçen vatandaşımız ödüyor, köprünün etrafta oluşturduğu katma değerle ülke bunun da fazlasını kazanıyor" açıklamasını yaptı.

"Havacılıkta işletme hakkından 10,5 milyar dolar elde edildi"

Havacılık sektörüne yönelik olarak da benzer eleştirilerin yapıldığını ifade eden Bakan Arslan, bu sektörden kaynaklı bugüne kadar ödenen garanti rakamı 40 milyon dolar iken, garanti üstü elde edilen rakamın 410 milyon dolar olduğuna dikkati çekti.

Bakan Arslan, havacılık sektöründe işletme hakkı devrinden elde edilen miktarın 10,5 milyar dolar olduğunun altını çizerek, "15 sene öncesini düşünsünler, IMF'nin kapısında 300-500 milyon dolar borçlanabilmek için dileniyorduk, el pençe divan duruyorduk. O günler YİD modeliyle yaptığımız havalimanlarının işletme hakkından 10,5 milyar dolar elde ettik. Köprülerde, otoyollarda işletme süresi bittikten sonra ayrıca işletme hakkı devrinden dolayı ciddi gelirler elde edeceğiz. O gelirlerle de 80 milyona daha fazla hizmet sağlayacağız. İşin bu boyutunun gözden kaçırılmaması lazım" diye konuştu.

Kaynak: AA