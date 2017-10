Bakanlık et ithalatı için özel sektöre kontrol belgesi vermeyecek

07 Ekim 2017

Ali Ekber YILDIRIM

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 7 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ" inde sığır eti ithalatının Et ve Süt Kurumu ile Bakanlığın izin verdiği özel sektör kuruluşları tarafından yapılacağı yer alırken, Bakanlık yetkilileri özel sektöre kontrol belgesi düzenlemeyeceğini açıkladı.

Bakanlık açıklaması

"Lop et ithal edilecek" haberimiz üzerine telefonla arayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, Et ve Süt Kurumu'nun et ithalatı yaptığını belirterek özel sektöre ithalat için gerekli olan "kontrol belgesini" vermeyeceklerini söyledi.

İthalata izin veren tebliğin ilk olarak 2012'de yayınlandığını ve o dönemde özel sektörün bu tebliğe dayanarak et ithal ettiğini hatırlatan Selçuk:" O tebliğde de " Sığır eti, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olarak Bakanlıktan gerekli izinleri almış olan kesimhaneleri, et/et ürünleri parçalama ve işleme tesisleri, soğuk hava deposu olan et satış yerleri ile yemek fabrikalarına sahip kişi/kuruluşlar veya bu işletmeler adına ithalat yapacak firmalar tarafından ithal edilir." hükmü vardı. 2012 yılında özel sektör et getirmişti. Fakat, 2015'ten bu yana özel sektöre ithalat için kontrol belgesi vermedik. Yeni tebliğle de vermeyi düşünmüyoruz." dedi.

Tebliğde izin var,uygulamada yok

Bakanlık yayınladığı tebliğ ile Et ve Süt Kurumu ile birlikte özel sektörün de et ithalat etmesine izin veriyor. Fakat, özel sektörün bu ithalatı gerçekleştirebilmesi için Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan kontrol belgesi alması gerekiyor. Bakanlık bu belgeyi 2012'de vererek ithalat yapılmasını sağladı. 2015'ten bu yana belge vermeyen Bakanlık,yayınlanan yeni tebliğ kapsamında da vermeyeceğini ifade ediyor. Siyasi bir kararla özel sektörün de et getirmesi istenirse Bakanlık Kontrol belgesi düzenlemek zorunda kalacak.

Lop et ithalatı yeni tebliğe girdi

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk'un sözünü ettiği ve 19 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ"de kemiksiz olarak adlandırılan lop et yer almıyor. Bu tebliğ sadece karkas et ithalatının düzenlenmesini kapsıyor. 7 Ekim 2017 tarihli tebliğ ise kemiksiz(lop) etin ithalatını da kapsıyor. Kimlerin ithalat yapabileceği ise her iki tebliğde de aynı. Buna göre, "Sığır eti, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olarak Bakanlıktan gerekli izinleri almış olan kesimhaneleri, et/et ürünleri parçalama ve işleme tesisleri, soğuk hava deposu olan et satış yerleri ile yemek fabrikalarına sahip kişi/kuruluşlar veya bu işletmeler adına ithalat yapacak firmalar tarafından ithal edilir." deniliyor.

ESK 3 ülkeden ithalat yapıyor

Et ve Süt Kurumu sığır eti ithalatını sürdürüyor. Polonya,Fransa ve Bosna Hersek'ten karkas sığır eti ithal eden Et ve Süt Kurumu, Bakanlar Kurulu kararı ile Bosna Hersek'ten kemiksiz et ithalatı da yapıyor.

Lop et ithal edilecek