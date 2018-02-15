Bakanlık oranları değiştirerek Fikirtepe'de olmalı

15 Şubat 2018

Leyla İLHAN

Ataköy ve Şişli bölgesinde yaptığı lüks projelerle tanınan Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, yarım kalan projeler nedeniyle sorunların yaşadığı Fikirtepe'de bakanlığın devreye girmesini eleştirdi. Fikirtepe'de yaşanan sorunlardan müteahhit kadar vatandaşın da sorumlu olduğunu söyleyen Aşçıoğlu, "Dönüşüm kararı alırken kurumsal firma ile hiç bilmedikleri firmaları karşılaştırdılar. Bitirme sigortası yapmadan yüzde 1 fazla verdi diye hiç bilinmeyen markayla anlaşıp zarar gördüler. Bugün batan firmalardan ve Fikirtepe'den bize de çok sayıda teklif geldi. O oranları biz kabul etmedik. Zaten artık yüzde 5050 anlaşmalarla dahi müteahhidin para kazanması zor. Bu nedenle bakanlık bölgede hak sahiplerinin anlaştıkları yüzde 58 gibi oranları yüzde 48'e çekerek bir anlaşma sistemine gitmeli. Böylece x bir firmaya bu oranlarla proje verilebilir. Yoksa yanlış oranlarla yapılan bu anlaşmalara destek verilmeye devam edersek bu emsal teşkil eder. Verdiğimiz firma yapamazssa nasıl olsa devlet gelip yapar algısı oluşturulmamalı" açıklamasını yaptı.

Türkiye'de kentsel dönüşüm yapılamadığını ancak bina dönüşümü yapıldığını aktaran Yaşar Aşçıoğlu, kentsel dönüşümün ada ya da alan bazlı dönüşümlerden oluştuğuna vurgu yaptı.

"Çok zengin gibi görünüyoruz"

Hak sahiplerinin çok fazla talepte bulunması ve birçok kişinin sektöre girmesin de belki de müteahhidin çok kazandığı algısının da yattğını aktaran Aşçıoğlu, "Magazine verdiğimiz görüntüler yahutta kazandığımızı anlatırken kendimizi çok zenginmiş gibi göstermemizden dolayı bizim çok kazandığımızı sanıyorlar. Bu da bizim hatamız" dedi."

'Arsa fiyatları yükseldiği için İzmir'deyiz"

Türkiye'nin her önüne gelenin inşaat yapacağı ülke olmaktan çıkarılması gerektiğini aktaran Aşçıoğlu şöyle konuştu: Bodrum'da dahi emekli doktor, bankacı boş durmak yerine inşaatçı oluyor. Burada firmalara yaptıkları inşaat kadar yeni inşaat yapma hakkı sağlanmalı. Yoksa yakında çürük elmalar ayıklanacak." Sektörün İzmir'e kayışını da değerlendiren Yaşar Aşçıoğlu, "Arsa fiyatları çok yüksek olduğu için firmalar İzmir'e gidiyor. Bizim mutlaka arsa fiyatlarını aşağı çekmememiz lazım" diye konuştu.

Sektörün İzmir'e kayışını da değerlendiren Yaşar Aşçıoğlu, "Arsa fiyatları çok yüksek olduğu için firmalar İzmir'e gidiyor. Bizim mutlaka arsa fiyatlarını aşağı çekmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

630 milyon liralık iki projeye başlıyor

Ataköy'de 300 milyon dolarlık 3 projeyi tamamlayan Aşçıoğlu, bu yıl 630 milyon TL yatırımla Sarıyer’de müstakil konut ve Merter’de de hastane, üniversite ile ticari birimlerden oluşan iki yeni projeyi hayata geçirecek. Geçtiğimiz yıl Ataköy’deki projelerinden Selenium Retro’yu sahiplerine teslim eden Aşçıoğlu, bir diğer projesi Selenium Retro 9 ile dünyanın ilk Türk markalı konut projesi Midtown Selenium by Deyaar projelerindeki satışlarıyla 228 milyon TL ciro elde ederek yüzde 7 büyüme kaydetti. Aşçıoğlu, 2018 yılında 250 milyon TL ciro elde ederek 2017 yılına oranla yüzde 9’luk bir büyüme hedefliyor.