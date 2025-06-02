Bakanlık sağlıksız ithalatta fren yaptı
Ticaret Bakanlığı, e-ithalatla gelen ürünlerdeki kanserojen riskini frenleyecek bir karar aldı. Buna göre yurt dışı menşeli e-ticaret platformlarının ‘güvenli ürün sertifikalarını yayınlaması gerekecek.
Nagihan KALSIN
Kanserojen maddelerin ithalatına yönelik denetim yetersizliği üzerine DÜNYA’nın gündeme getirdiği haber sonrası Ticaret Bakanlığı yeni önlemleri devreye alıyor. Ticaret Bakanlığı, yurt dışından e-ithalat yoluyla gelen ürünlerdeki kanserojen riskini frenleyecek bir karar aldı. Yabancı menşeli e-ticaret platformlarının artık Türkiye’ye sattıkları ürünlerin ‘güvenli ürün sertifikasını’ internet sitelerinde yayınlamaları gerekecek.
Sertifikası olmayan ürün yurda sokulmayacak. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün yeni yönetmeliği kapsamında Çinli Temu başta olmak üzere yurt dışı menşeli e-ticaret platformlarının sattıkları ürünlerin ‘güvenli ürün sertifikalarını’ internet sitelerinde yayınlamaları gerekecek.
Bakanlık vatandaş mağduriyetlerinin önlenmesi için Türkiye’de muhatabı olmayan e-ticaret platformlarına Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirirken bu kapsamda 16 Mayıs’ta Çin merkezli Temu’nun yetkilileri ile bakanlıkta görüşme gerçekleştirilmişti.
Görüşmede firmanın Türkiye’ye temsilci ataması talep edilirken, e-ticarette ürün güvenliği konusunda firmaya yükümlülükleri hatırlatılmış ve uymaları gereken yasal sorumluluklar konusunda gerekli uyarılar yapılmıştı. Edinilen bilgiye göre aradan iki hafta geçmesine rağmen henüz temsilci atanmadı.
Sertifikası olmayan ürün yurda giremeyecek
1 Nisan'da yürürlüğe giren ‘Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği’ ile güvenli olmayan ürünlerin yurda girişine izin verilmeyecek.
Gürcan: Ürün güvenliği denetiminden geçmiyorlardı
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan yerel bir radyoda verdiği demeçte, geçen yıl Türkiye’ye günlük 50 bin kargo gönderen Temu’nun artık 200 bin adet kargo sayısına ulaştığına dikkat çekerek, “Temu, Türkiye’deki yasaların hiçbirine tabi değil. Bunların yolladığı malların bedelini kargo dahil 30 euroya düşürdük. Hiçbir ürün sağlığa zararlı mı incelenmeden direkt Çin atölyesinden evinize geliyor. Artık bu firmaların sertifikalarını sayfalarında yayınlamalarını istiyoruz. Yyayınlanmayan ürünlerin Türkiye’ye gelmesiyle ilgili sıkıntı yaşayacaklar” dedi.