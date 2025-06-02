Bakanlık sağlıksız ithalatta fren yaptı

Nagihan KALSIN

Kanserojen maddele­rin ithalatına yönelik denetim yetersizli­ği üzerine DÜNYA’nın gün­deme getirdiği haber son­rası Ticaret Bakanlığı ye­ni önlemleri devreye alıyor. Ticaret Bakanlığı, yurt dı­şından e-ithalat yoluyla ge­len ürünlerdeki kanserojen riskini frenleyecek bir karar aldı. Yabancı menşeli e-ti­caret platformlarının artık Türkiye’ye sattıkları ürün­lerin ‘güvenli ürün sertifika­sını’ internet sitelerinde ya­yınlamaları gerekecek.

Ser­tifikası olmayan ürün yurda sokulmayacak. Ticaret Ba­kanlığı Ürün Güvenliği ve De­netimi Genel Müdürlüğü’nün yeni yönetmeliği kapsamında Çinli Temu başta olmak üze­re yurt dışı menşeli e-tica­ret platformlarının sattıkları ürünlerin ‘güvenli ürün serti­fikalarını’ internet sitelerin­de yayınlamaları gerekecek.

Bakanlık vatandaş mağdu­riyetlerinin önlenmesi için Türkiye’de muhatabı olma­yan e-ticaret platformlarına Türkiye’de temsilci bulun­durma zorunluluğu getirir­ken bu kapsamda 16 Mayıs’ta Çin merkezli Temu’nun yet­kilileri ile bakanlıkta görüş­me gerçekleştirilmişti.

Görüşmede firmanın Tür­kiye’ye temsilci ataması ta­lep edilirken, e-ticarette ürün güvenliği konusunda firma­ya yükümlülükleri hatırlatıl­mış ve uymaları gereken yasal sorumluluklar konusunda ge­rekli uyarılar yapılmıştı. Edi­nilen bilgiye göre aradan iki hafta geçmesine rağmen he­nüz temsilci atanmadı.

Sertifikası olmayan ürün yurda giremeyecek

1 Nisan'da yürürlüğe giren ‘Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği’ ile gü­venli olmayan ürünlerin yur­da girişine izin verilmeyecek.

Gürcan: Ürün güvenliği denetiminden geçmiyorlardı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan yerel bir radyoda verdiği demeçte, geçen yıl Türkiye’ye günlük 50 bin kargo gönderen Temu’nun artık 200 bin adet kargo sayısına ulaştığına dikkat çekerek, “Temu, Türkiye’deki yasaların hiçbirine tabi değil. Bunların yolladığı malların bedelini kargo dahil 30 euroya düşürdük. Hiçbir ürün sağlığa zararlı mı incelenmeden direkt Çin atölyesinden evinize geliyor. Artık bu firmaların sertifikalarını sayfalarında yayınlamalarını istiyoruz. Yyayınlanmayan ürünlerin Türkiye’ye gelmesiyle ilgili sıkıntı yaşayacaklar” dedi.