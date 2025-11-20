Bakanlık sahte indirim oyununa göz açtırmadı: Piyasa üstü 'eski fiyat' hilesi

Ticaret Bakanlığı, özellikle züccaciye ve ev tekstili başta olmak üzere çeşitli kategorilerde yapılan denetimlerde ciddi usulsüzlüklerin tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, 'Kasım indirimleri' kapsamında kampanya başlangıç ve bitiş tarihleri bulunmayan 27 ürünün Reklam Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu.

İdari para cezası uygulandı

Açıklamada, haksız fiyat artışı şüphesi taşıyan ürünler için firmalardan alış–satış faturalarının talep edildiği, sürecin ilgili kurullar tarafından büyük bir özenle sürdürüldüğü belirtildi. Ayrıca, fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı bulunan ürünlere idari para cezaları uygulandığı ifade edildi.

Bakanlık, tüketicinin korunması ve piyasa düzeninin sağlanmasına yönelik açıklamada, "Ticaret Bakanlığı, hem tüketicilerimizin hakkını hem de piyasada adaleti ve güveni tesis eden ticaret düzenini korumak için tüm yetkileriyle sahadadır ve sahada olmaya devam edecektir" denildi.