Bakanlık yeni listeyi yayımladı: Daha önce de listede olan firma sahte bal üretmeye devam etti!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listede en çok dikkat çeken firma ise daha önce de listeye giren Vahit Yıldız oldu.

Yapılan son laboratuvar analizleri sonucunda, sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş ve taklit yapıldığı belirlenen üç farklı bal markası ifşa edildi.

Testlerde, bazı markaların 'bal' ibaresiyle sattığı üründe taklit veya tağşiş yaptığı belirlendi.

Bakanlık tarafından ifşa edilen markalar arasında Ravza Bal, Asbal ve Bakanlık tarafından daha önce de ifşa edilen Vahit Yıldız Balsu-Vahit Yıldız'a ait Ecegün çiçek balı yer aldı.

Daha önce de ifşa edildi, sahte üretimi durdurmadı

Ankara Akyurt’ta faaliyet gösteren Vahit Yıldız Balsu-Vahit Yıldız daha önce de bakanlık tarafından yayımlanan taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine girmişti.

Bal üretimi yapan şirket Bakanlık tarafından daha önceleri de farklı markalarıyla ifşa edilmesine karşılık, sahte bal üretimini durdurmak yerine başka markalarla üretimine devam etti.