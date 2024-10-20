Bakanlık'tan 24 milyon TL ceza: Dijital platformlar ve internet sağlayıcıları mercek altında

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri mağdur eden dijital platformlar ve internet servis sağlayıcılarına yönelik kapsamlı denetimlerin ardından toplamda 24 milyon 192 bin lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Denetimlerde, tüketicilere sunulmayan hizmetler için ücret talep edilmesi, taahhütname koşullarının süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilmesi ve abonelik fesih taleplerinin zamanında yerine getirilmemesi gibi birçok haksız uygulama tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, internet servis sağlayıcıları ile dijital içerik platformları (film, dizi, belgesel, spor yayınları sunan) üzerinde yapılan denetimlerin tüketici çıkarlarını korumak amacıyla başlatıldığı belirtildi.

Özellikle sözleşme koşullarına uymayan ve hizmetlerini eksik sunan firmalar hakkında inceleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Tüketicilere sunulmayan hizmetler için bedel talep edilmesi, sözleşme koşullarının tek taraflı değiştirilmesi ve vadedilen hizmetlerin eksik verilmesi gibi aykırılıklar tespit edildi” denildi.

Ağır yaptırımlar uygulandı

Bu tespitlerin ardından dijital platformlar ve internet servis sağlayıcılara toplamda 24 milyon 192 bin lira ceza kesildiği belirtilen açıklamada, tüketicilere yaşatılan mağduriyetlerin giderilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, firmaların tüketici memnuniyetini sağlamak ve mevzuata uyumlarını artırmak amacıyla denetimlerin devam edeceği ifade edildi.

Haksız ticari uygulamalara 187,4 milyon lira ceza

Ayrıca Bakanlık, bu yılın ilk 9 ayında tüketicilerle yapılan sözleşmelerde yer alan haksız uygulamalar dolayısıyla 159 firmaya toplamda 448,7 milyon lira ceza uyguladı.

Reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri sonucunda 14 bin 829 firmaya 187,4 milyon lira, ürün güvenliği denetimleri kapsamında ise 5 bin 883 firmaya 19,5 milyon lira ceza kesildi.

İl müdürlükleri tarafından yapılan denetimler sonucunda ise 200 bin 88 firmaya toplamda 857,1 milyon lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Bakanlık, vatandaşların haklarını korumaya yönelik denetimlerin süreceğini ve dijital platformlarla internet servis sağlayıcılarının bu tür mevzuata aykırı uygulamalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.