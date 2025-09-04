Bakanlıktan kırtasiye denetimi: 15 milyon TL'yi aşan ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlamadan önce ülke genelinde kırtasiye ürünlerine yönelik geniş çaplı bir denetim başlattı. 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen bu denetimlerde, 81 ilde toplam 5.050 market mercek altına alındı.

Denetimler sonucunda, 722 bin 528 ürün incelenirken, 4.816 ihlal tespit edildiği ve bu ihlallere karşılık toplam 15 milyon 241 bin 124 TL para cezası kesildiği açıklandı. Ayrıca, 990 firma hakkında da haksız fiyat artışı nedeniyle işlem başlatıldı.

İhlallerde İstanbul zirvede

Denetimlerin en yoğun yapıldığı iller sırasıyla İstanbul (1.414 işletme), Ankara (635) ve Antalya (320) oldu. Ürün bazında en çok incelemenin yapıldığı şehirler ise Ankara (332.104 ürün), İstanbul (216.848 ürün) ve Antalya (31.280 ürün) olarak belirlendi.

Tespit edilen ihlal sayısında ise İstanbul 2.174 ihlal ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 1.820 ihlal ile Ankara ve 65 ihlal ile İzmir takip etti. Kesilen para cezalarında da benzer bir tablo ortaya çıktı: İstanbul'da 6 milyon 882 bin TL, Ankara'da 5 milyon 762 bin TL ve İzmir'de 205 bin TL ceza uygulandı.