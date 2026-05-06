Bakır fiyatları jeopolitik risklerin azalmasıyla değer kazandı

Bakır piyasası Trump tarafından gelen barış sinyalleri ve Çin piyasalarının tatile ara vermesiyle yukarı yönlü bir ivme kazandı. Küresel ekonomideki endişelerin hafiflemesi endüstriyel metaller üzerinde destekleyici bir rol oynadı.

Londra Metal Borsası verilerine göre üç aylık gösterge bakır kontratı yüzde 1,3 oranında değer kazandı. Bu yükselişle birlikte ton başına 13.309 dolar seviyesi görülerek 27 Nisan tarihinden bu yana en yüksek düzeye ulaşıldı.

Çin piyasalarının dönüşü bakır fiyatlarını etkiledi

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası tarafında en çok işlem gören bakır kontratı yüzde 1,7 artışla 102.810 yuan seviyesinden işlem gördü. Çin piyasaları 1 Mayıs tatilinin ardından çarşamba günü yeniden işlemlere başladı.

Analistler Orta Doğu bölgesindeki gerilimin azalmasının küresel ekonomiyi rahatlattığını vurguluyor. Capital analisti Kyle Rodda yapay zeka yatırımlarından kaynaklanan yapısal bakır talebinin fiyatları yukarı yönlü desteklediğini belirtiyor. Rodda ayrıca Orta Doğu çatışmasının gerginliği azaltmaya devam edeceği ve küresel ekonomiyi çok önemli ölçüde bozmayacağı yönünde bir umut olduğunu ekliyor.

Hürmüz boğazındaki gelişmeler piyasaları rahatlattı

Hürmüz boğazından geçen gemilere eşlik etme operasyonuna ara verileceği haberi piyasalardaki risk iştahını artırdı. Trump salı günü İran ile kapsamlı bir anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiğini ifade etmişti. Bu gelişmelerin ardından hisse senedi piyasaları yükselirken petrol ve dolar endeksi geriledi.

Alüminyum fiyatları Körfez bölgesindeki arz kesintisi endişelerinin azalmasıyla Londra Metal Borsası üzerinde yüzde 0,1 oranında geriledi ve ton başına 3.586,50 dolar oldu. ANZ analistleri jeopolitik riskler ve arz kesintileri nedeniyle pazarın açık verdiğini hatırlatıyor. Bu durumun daha yavaş talep büyümesine ağır basarak alüminyum fiyatlarını bu yıl ton başına 3.400 doların üzerinde işlem görmeye itmesi bekleniyor.

Endüstriyel metallerde genel pazar eğilimi

Diğer yandan Endonezya mart ayında alüminyum ihracatını bir önceki aya göre iki katına çıkarmıştı. Bu rekor seviye Kasım 2023 döneminden bu yana görülen en yüksek miktar oldu ve Amerika Birleşik Devletleri kıyılarına giden nadir bir kargoyu da içerdi. Londra piyasalarında işlem gören diğer metaller de pozitif bir seyir izledi. Nikel kontratları yüzde 1,7 oranında değer kazanırken kurşun fiyatları yüzde 0,5 artış kaydetti.

Kalay fiyatları yüzde 6,3 oranında sert bir yukarı yönlü hareket sergiledi. Çinko kontratlarında ise yüzde 1,4 oranında değer artışı yaşandı. Şanghay tarafında ise alüminyum yüzde 1,3 ve nikel yüzde 3,8 oranında yükseliş gösterdi. Şanghay tarafında kurşun yüzde 1,9 değer kazanırken çinko yüzde 2,5 ve kalay yüzde 8,5 oranında prim yaptı. Açıklanan bu veriler ve azalan jeopolitik riskler, endüstriyel metallerin yılın geri kalanında da güçlü bir toparlanma trendi içinde kalacağına işaret ediyor.