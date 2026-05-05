Bakır fiyatları Orta Doğu gerilimiyle son üç haftanın en düşük seviyesinde

Londra metal piyasasında işlem gören bakır fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan savaşın küresel büyüme üzerindeki endişeleri artırmasıyla birlikte son üç haftanın en düşük seviyesine indi. ABD dolarının güvenli liman talebiyle güçlenmesi, emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Pazartesi günü Hürmüz Boğazı üzerinde kontrolü ele geçirmek isteyen ABD ve İran karşılıklı yeni saldırılar düzenledi. Bölgedeki deniz ablukası mücadelesi sürerken, Trump hayati önemdeki enerji ticaret geçiş noktasında mahsur kalan tankerleri kurtarmak için yeni bir girişim başlattı.

Bakır fiyatları Orta Doğu etkisiyle baskılanıyor

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli gösterge bakır, ton başına 12 bin 897 dolara gerileyerek yüzde 0,8 oranında değer kaybetti. Bu seviye, emtianın 13 Nisan tarihinden bu yana gördüğü en düşük nokta olarak kayıtlara geçti.

Çin'de devam eden İşçi Bayramı tatili nedeniyle Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nın kapalı olması, piyasadaki işlem hacminin sınırlı kalmasına neden oldu. Küresel piyasalarda azalan risk iştahı, metal fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketi destekledi.

Dolar endeksi güvenli liman arayışıyla yükseldi

Analist Edward Meir, Orta Doğu'dan gelen haberlerin ABD dolarını desteklediğini ve bu durumun temel metaller üzerinde baskı kurduğunu ifade etti. Jeopolitik risklerin artmasıyla yatırımcıların güvenli liman olarak dolara yöneldiği gözlendi.

Asya borsalarında satış dalgası etkili olurken, petrol fiyatları hafif bir gevşeme gösterse de varil başına 100 doların üzerindeki seyrini korudu. Piyasalardaki bu genel huzursuzluk, endüstriyel metallerin talep görünümünü olumsuz etkiledi.

Emtia piyasalarında küresel büyüme endişesi sürüyor

Küresel ekonomik aktivitenin öncü göstergesi kabul edilen bakır fiyatlarındaki bu gerileme, yatırımcıların Orta Doğu'daki çatışmaların dünya ekonomisini yavaşlatacağı korkusunu yansıtıyor. Bölgedeki enerji rotalarına yönelik tehditler, maliyet enflasyonunu tetikleme riski taşıyor.

Yılın bu döneminde yaşanan jeopolitik şoklar, emtia piyasalarındaki yıllık kazançların bir kısmının geri verilmesine yol açtı. Bakır fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki seyri, bölgedeki diplomatik gelişmeler ve doların küresel piyasalardaki gücüne bağlı kalmaya devam edecek görünüyor.