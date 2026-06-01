Bakır fiyatlarında tarife rallisi

ABD’nin metal ithalatına yönelik gümrük vergisi planlarının bu ay netleşmesi beklenirken, bakır fiyatları New York ve Londra’da yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın, rafine bakıra yönelik tarifeler konusunda güncellenmiş bir öneriyi 30 Haziran’a kadar ABD Başkanı Donald Trump’a sunması bekleniyor.

Mayısta yüzde 5 değer kazandı

Bu gelişme, bakır fiyatlarını destekleyen diğer unsurlara eklenerek metalin Mayıs ayında yaklaşık yüzde 5 değer kazanmasını sağladı. ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılmasına yönelik görüşmeler de metal piyasalarını desteklerken, yapay zekâ yatırımlarına yönelik artan ilgi bakıra olan talebi güçlendirdi.

Tahminler yukarı yönlü revize edildi

Goldman Sachs, Londra Metal Borsası (LME) için bakır fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, yıl sonu tahminini yüzde 10’dan fazla artırarak ton başına 13.735 dolara çıkardı. Daha önceki tahmin 12.465 dolar seviyesindeydi.

Londra Metal Borsası’nda bakır fiyatı yüzde 0,4 artarak ton başına 13.687,50 dolara yükselirken, ABD Comex piyasasında yüzde 1 yükselişle pound başına 6,45 dolar seviyesine çıktı ve 14 Mayıs’tan bu yana en yüksek kapanışa yöneldi.