Bali: Saldırı niteliğinde fiyatlar oluştu

13 Ağustos 2018

İş Bankası Genel Müdürü Bali, çeşitli televizyon kanallarında ekonomi/finans gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bali, TL'deki değer kaybına ilişkin olarak, "Kriz yönetme tecrübesi olan bir ülkeyiz, iyi bir koordinasyonla üstesinden geliriz. Şu an artık söylem değil, eylem zamanı. Faiz konusunda artık iktisat biliminin kuralları uygulanmalı. Gerektiği yerde her enstrüman kullanılmalıdır." dedi.

Bali'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kur çok ciddi seviyelere ulaştı. Asya piyasaları sığ piyasalardır. Az fonla, az hacimle çok büyük dalgalara imkan verebilecek piyasalardır. Alınacak olan aksiyonların zamanlı olması böyle günlerde önem kazanıyor. Geldiğimiz seviyeler ekonomik temellerle açıklanmaya müsait değil. Bütçe açığının GSYH'ye oranı Türkiye yüzde 1.1-1.3 bandındaydı. Son dönemde harcama genişlemesi bunu 2'nin biraz üzerine getirdi. Yıl sonunda da 2,5 olması bekleniyor. Nasıl ödenecek borçlar? Borçların brüt tutarı ifade edildiğinde bunun çok büyük olduğundan hareketle yorumlar yapılır. Bu tür dönemler sorumluluk alma zamanlarıdır. Türkiye'nin vadesine bir yıl kalan borçlarının toplamı 180,6 milyar dolardır. Bu rakamın nelerden ibaret olduğunu öğrendiğinizde bakışınız farklılaşacak. Ciddi bir dezenformasyon yaşanıyor. 102 milyar doları bankacılık sisteminin üzerinde. Bunun yarısı bir borç değil. Yurtdışındaki yerleşiklerin bankacılık sistemi nezdinde tuttuğu mevduatlar. Geriye kalan 50 milyar doları da çevirmemiz gereken borçlar. Yönetilmeyecek seviyeler değil. Bankacılıkta açık pozisyon yok. Geriye kırılganlık unsuru olarak cari açık kalıyor. Cari açık GSYH'nin yüzde 5,7'sinde. Bu oran mutlaka yapısal önlemlerle düşürülmesi gereken rakam. Ben kur atağını ekonomik verilerle izah edemiyorum. Reel sektörün çevrilmeyecek borcu yok.

BDDK ve MB doğru adımlar atıyor

BDDK ve Merkez Bankası, şu anda çok doğru, yerinde tedbirler alıyor. Özellikle kritik dönemlerde söylem değil eylem önemli. Eylemin de piyasa tarafından kabul görmesi lazım. Kurun geldiği seviyeden sonra istikrar kazanması halinde bu kurun çok kısa sürede kendini tedavi edebileceğini düşünüyorum. Talebin büyük ölçüde üst piyasalarda oluştuğunu görüyoruz.

Bu hareketler normal değil

Bizim bankamızın döviz alış satış arasında neti nötr. Alan da satan da var. Bu nasıl yukarı gidiyor. Asya'da gördük, düşük hacimlerle. Dijital sistemlerle tetiklenebilecek işlemler de var. Döviz masasında yönetici olarak işe başlayalı 1992'den beri birçok krizi izledim. Bunu farklı buluyorum. Bu doğru değil. Saldırı niteliğinde fiyatlar oluştu. İyi bilinçlendirilmiş siyaseti de buna göre oluşturulmuş bir tabloda kimse böyle spekülatif ataktan sonuç alamaz. Ekonomik değilse bunun gerekçesi sadece ekonomik önlemlerle içinden çıkılması mümkün değil.

Kurun bu seviyelere gelmesinden dolayı sevinç nidaları atan twitler görüyorum. Ben kurdaki bu hareketleri 80 yaşını aşmış anne-babamın tansiyonu fırlıyor gibi görüyorum. İç kırılmalar her mevzuya sirayet ettirilmemelidir. Yurtdışına fon çıkartmak, şunu, bunu yapmak. Kazancını servetini bu ülkeden kazanan insanların bunları yurtdışına taşıması kabul edilebilir bir şey değil. Bu bir toplumsal hadisedir.

Faiz dahil, hiçbir enstrümana başvuru tereddütü olmamalı

Hiçbir enstrümanın diğerine nazaran başvurulması konusunda tereddütlü olunmamalıdır, faiz dahil. Bunların gereklerini yapmakta tereddüt etmemeliyiz. Faiz iyi bir şey değil. Kararlar alırken teknik çerçevesinin siyasi çerçeveden ayrı olarak kendi kurallarıyla yürüdüğünün hissedilmesi lazım. Yeri gelir içiniz kan ağlaya ağlaya faize başvurursunuz. Kompleksin içinde olmamalıyız. Konuştuğumuz faizin mutlak seviyesi değil, bu tür enstrümanların kullanabilme esnekliği. Kolay bir faizle ekonominin makroekonomik temellerinin gerektiridği faizin altında faizle borçlanıyorsanız serberstçe cephane veriyorsunuz gidin döviz alın diye. Bu yeterli bir neden mi hayır? Zamanlı tepkileri verince mutlaka etkileri olur.

Önlemler için politika çerçevesi oluşturulmalı

(Gerekirse mali kural uygulanır açıklaması) Toplum önünde kendinizi bağlıyorsunuz mali kuralla. Mali disiplin için sözel olarak belirttiğiniz stratejiyi ete kemiğe büründürüyorsunuz. Ben alınacak önlemler açısından böyle bir politika çerçevesi oluşturmasında yarar görmekteyim. Bir eylem planı daha sonra bununla ilgili sorumluların ismen belirlenmesi. Üçüncü kademe bununla ilgili süre dahil taahhüt vermek topluma. Dördüncü kademe topluma ilerleme raporlarıyla ortaya koymak. Biz sorumlulukları olanların ıslak imzasını alıyoruz.

Kimse bilmediği sularda yüzmesin

Kimse bilmediği sularda yüzmesin. Dolarda, euroyla geliri, borcu alacağı olmayan kişinin dövizle işi olmamalıdır. Bir dolar bile tasarruf amaçlı alımım olmadı. Bugün de dün de. Nedeni şu; gelirim harcamam TL. Şunu tavsiye ederim; Ayşe teyzenin ne işi var dövizle?"

Üstesinden geliriz

Finans piyasalarındaki çalkantıya rağmen bankalarda hiçbir ciddi sorun gözükmüyor. Bankacılık sisteminde açık pozisyon yok.

Her durumda almamız gereken ekonomik önlemler var, aksiyonlarımızı çabuk göstermeliyiz. Kriz yönetme tecrübesi olan bir ülkeyiz, iyi bir koordinasyonla üstesinden geliriz. Şu an artık söylem değil, eylem zamanı. Faiz konusunda artık iktisat biliminin kuralları uygulanmalı. Gerektiği yerde her enstrüman kullanılmalıdır.

Son hafta içerisinde bankamızdan mevduat çıkışı söz konusu değil. Döviz alım satımlarında da bizim hesaplarımızda çok özel bir durum yok.

Kur seviyeleri buradan belli bir istikrara doğru gelişmezse, kredi artışı yapmamız pek mümkün olmaz. Sermaye artışı öngörmüyoruz. Kârlılığımızı, bilançomuzu iyi yöneterek bunun üstesinden geleceğiz."