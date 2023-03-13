Bank of London devreye girdi: SVP İngiltere için teklifte bulundu

İngiliz Sky News'in bildirdiğine göre Bank of London, start-up kurucularının Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ı çöküşün İngiliz teknoloji sektörünü "sakatlayacağı" konusunda uyarmasıyla SVB UK için bir teklifi onayladı.

Sadece iki yıl önce kurulan yeni bir takas bankası, Silicon Valley Bank'ın (SVB) İngiliz kolunu kurtarmak için teklif verdiğini doğruladı.

İlk olarak Cumartesi günü Sky News tarafından bildirildiği üzere, yakın zamanda 1 milyar doları aşan bir değerlemeyle fon toplayan The Bank of London (TBOL), SVB UK için bir konsorsiyum ihalesine liderlik edecek.

TBOL Kurucusu Anthony Watson şunları söyledi: "Silicon Valley Bank'ın hizmet ettiği hayati topluluk göz önüne alındığında başarısız olmasına izin verilemez. Bu, SVB'nin Birleşik Krallık müşteri tabanına hizmetin sürekliliğini sağlarken Birleşik Krallık'ın daha çeşitli bir bankacılık sektörüne sahip olmasını sağlamak için eşsiz bir fırsat."

TBOL'un yeni finans şefi Gavin Hewitt daha önce SVB UK'deydi ve bu, işi hızlı bir şekilde devralma girişimlerinde avantaj sağlayabilir.

Bankanın başkanlığını dev Amerikan özel sermaye şirketi Carlyle Group'un yeni CEO'su Harvey Schwartz yapıyor. Carlyle'ın da bir teklife dahil olabileceğini tahmin ediyor.