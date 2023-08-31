Banka dışı finanstan 6 milyon müşteri, 441 milyarlık işlem hacmi

FKB’nin temsil ettiği beş sektörün 2023 yılı 6 aylık konsolide verilerine göre; sektörün işlem hacmi 441 milyar TL, aktif toplamı 508,8 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 76,5 milyar TL, müşteri sayısı ise 5,9 milyon olarak gerçekleşti.

Faktoring %93 büyüdü

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, FKB çatısında, banka dışı finans sektörünü temsil eden 119 üye şirket ile ikinci yüz yıla damgasını vuracak, sürdürülebilir bir finansal gelecek inşa etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu yılın ilk 6 ayında yakalanan büyümeyle, Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ettiklerini belirten Ballı, şöyle devam etti: “Birlik olarak sektörlerimizle beraber hem 2021 yılını hem 2022 yılını büyüme kaydederek kapatırken; 2023 yılına da bu çizgiyi sürdürüyoruz. İlk 6 ayı kıymetli kazanımlar ile geride bıraktık. Sektörlerimiz sağlam temelleri sayesinde istikrarlı büyümelerini sürdürüyor.”

Bankacılık dışı finans sektörü şirketlerinin, 2023 yılı ilk yarı finansal performansında, geçen yılın aynı dönemine göre; işlem hacminin yüzde 87,6, aktif büyüklüğünün yüzde 68,5, öz kaynaklarının ise yüzde 62,3 büyüdüğünün açıklayan Ali Emre Ballı, “Özellikle Faktoring sektörümüzün işlem hacmindeki yüzde 93'e yakın artış göze çarpıyor. Sektörün işlem hacmi bu artışla Haziran 2023'te 317,9 milyar TL'ye ulaştı.

Öz kaynakları ise yine aynı dönem kıyaslandığında yüzde 83,5'lik artışla, 22,8 milyar TL'ye yükseldi. Finansman sektörümüze baktığımızda; Haziran 2022 ile Haziran 2023 arasındaki dönemde istihdamda kat ettiği yüzde 18,6'lık artış dikkat çekiyor.

Yine Finansman sektörümüz aynı dönemde işlem hacmini yüzde 79,4 artırarak, 72,1 milyar TL’ye çıkardı. Finansal Kiralama sektörümüz de müşteri sayısındaki yüzde 6,1'lik artış ile göze çarparken; işlem hacmi yüzde 73,5 artışla 51,1 milyar TL'ye, alacakları da bankacılık kredi büyümesine paralel şekilde yüzde 61,1 yükselişle 162,3 milyar TL'ye ulaştı. Diğer yandan; Varlık Yönetim şirketlerimizin öz kaynakları yüzde 62,7 yükseliş ile 6,4 milyar TL’ye ve aktif büyüklükleri de yüzde 53,1 artışla 11,1 milyar TL'ye çıktı” diye konuştu.