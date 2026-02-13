Bankacılık devinden faiz analizi: TCMB vites küçültebilir

Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonuna kadar yapacağı faiz indirimlerinin, daha önce öngörülen 900 baz puanın altında kalabileceğine dikkat çekti.

TCMB’nin dün gerçekleştirdiği yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunu sonrası hazırlanan raporda, Türkiye ekonomisindeki büyüme ivmesinin enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığı vurgulanırken enflasyonu düşürmek için ek para politikası sıkılaştırmasının gerekebileceği belirtildi.

Goldman Sachs analizine göre bu sıkılaştırma; politika faizinden ziyade, özellikle kredi büyüme sınırlarının daraltılması yoluyla gerçekleşebilir.

TCMB yıl sonu enflasyon tahmin aralığını revize etti

TCMB ise 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 15 ile yüzde 21 bandına revize etti. Toplantı sırasında TCMB yetkililerinin verdiği mesajlar, piyasada "şahin" bir duruş olarak yorumlandı.

Goldman Sachs, büyüme ivmesinin enflasyon hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini savunurken, bankanın faiz indirim patikasında daha muhafazakar bir tutum sergilemesini bekliyor.