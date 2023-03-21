Bankacılık krizi küresel ekonomiye darbe vurdu! Kayıp 460 milyar dolar!

FT’ye göre, “bir hafta süren çılgınlık”ta küresel bankaların hisseleri toplamda 460 milyar dolar düştü. Bir başka deyişle, ABD, Avrupa ve Japonya’daki bankalar toplamda 460 milyar dolar piyasa değeri kaybetti. En büyük darbeyi yüzde 18’lik düşüşle ABD’deki KBW Bank yedi. Avrupa’nın Stoxx 600 bankaları yüzde 15 değer kaybederken, Japonya Topix Endeksi’ndeki bankacılık sektörü de yüzde 9 çakıldı.

Öte yandan, Amerika Merkez Bankası (Fed) ile 5 büyük merkez bankasından likiditeyi artırma adımı attı. ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankaları, ABD doları swap hattı operasyonlarının sıklığını artırma kararı aldı. Ortak açıklamada, var olan ABD doları swap hattı düzenlemeleri aracılığıyla likiditeyi artırmak için koordineli bir adım atıldığı duyuruldu.

Açıklamada, ABD doları fonlamasını sağlamada swap hatlarının etkinliğini artırmak için dolar işlemleri sunan merkez bankalarının 7 gün vadeli işlemlerinin sıklığını haftalıktan günlüğe çıkarma konusunda anlaştığı bildirildi.

Flagstar, Signature'ı aldı

Günlük operasyonların bugün başlayacağı belirtilen açıklamada, en az nisan ayı sonuna kadar devam edeceği aktarıldı. Adım, İsviçre›nin en büyük bankası UBS’in kriz yaşayan Credit Suisse’i satın alacağını açıklamasının ardından geldi. Öte yandan, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), iflas eden Signature Bank’ın New York Community Bankası’nın yan kuruluşu Flagstar tarafından satın alınmasına ilişkin anlaşma yapıldığını bildirdi.