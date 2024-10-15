“Bankacılık sektöründe sorunlu kredi oranı artabilir”

Birol BOZKURT

Türkiye'deki bankacılık sektörü, artan enflas­yon, döviz kuru dalga­lanmaları ve yüksek faiz oranla­rı gibi zorlu ekonomik şartlarla mücadele ederken, önümüzde­ki birkaç yıl içinde dengelenme sürecine gireceği öngörülüyor. QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, QNB Finansbank’ın isminin QNB olarak duyurul­duğu toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bankacılık sektörüne yöne­lik yaptığı değerlendirmede, enflasyon muhasebesi sonrası bankaların kârlarının baskılan­dığını ancak sektörde toparlan­manın sinyallerinin alındığını ifade eden Ömür Tan, faiz marj­larının düşüşüyle sektörün da­ha sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağını, ancak sorunlu kredilerde artış yaşanabilece­ğini de sözlerine ekledi. Merkez Bankası’nın faiz kararına yöne­lik değerlendirmelerde bulu­nan Tan, “Geçen haftaya kadar kasım ayında indirim bekliyor­dum ancak eylül enflasyonuy­la birlikte beklentim aralık ve ocak ayına doğru kaydı. Faiz in­dirim döngüsü bu aylarda baş­layabilir” diye konuştu.

2025 yılı itibarıyla özellikle tüketici kredileri ve kredi kart­larında sorunlu kredi oranla­rının artabileceğine dikkat çe­ken Tan, bu artışın kurumsal kredilere de yayılma ihtima­li olduğuna işaret etti. Şu anki oranların gerçeği yansıttığını belirten Tan, döviz kurları ko­nusunda ise büyük bir tehlike görmediğini söyledi.

"Döviz kurları baskılanmış durumda, ancak süreç doğru yönetiliyor" dedi. Tan, Mer­kez Bankası'nın rezervleri­nin 150 milyar doları geçtiğini belirterek, CDS seviyelerinin 670'lerden 250'lere inmesi­nin büyük bir gelişme olduğu­nu ifade etti. Enflasyonun yıl­sonunda %43 seviyelerinde bitmesini beklediklerini söy­leyen Tan, 2025 sonunda enf­lasyonun %20'lere düşeceğini öngördüklerini aktardı.

“Enflasyon muhasebesi bankaları zorluyor”

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, bankanın yılın ilk yarısındaki performansını de­ğerlendirerek, sektörün mev­cut durumunu ve gelecekteki beklentilerini paylaştı. Tan, QNB Türkiye’nin 2024'ün ilk altı ayında 17,5 milyar TL kâr elde ettiğini, ancak enflasyon muhasebesi sonrası bu raka­mın 400 milyon TL’ye düştü­ğünü belirtti.

"Zarar etmedik ve çalışmala­rımıza devam ediyoruz" diyen Tan, birçok bankanın bu süreç­te zarar yazdığını da sözlerine ekledi. Tan, enflasyon muhase­besinin sektör üzerindeki etki­sine dikkat çekerek, enflasyon farkının giderek azalacağını ve 2026 ortalarına kadar dengele­neceğini öngördüğünü belirt­ti. Öz kaynak kârlılıklarının da bu süreçte yeniden yükselece­ğini ifade eden Tan, bankaların mevcut faiz marjlarıyla çalış­masının sürdürülebilir olmadı­ğını vurguladı.

“TL mevduat oranı yüzde 53’e ulaştı”

Bankacılık sektörünün diji­talleşme ve güvenlik anlamında dünya standartlarının üzerinde olduğunu vurgulayan Tan, özel­likle dijital müşteri kazanımın­da sıkı kuralların uygulandığı­nı belirtti. Tan, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının oranının azaldığını ve Türk Li­rası mevduatlarının %53 sevi­yelerine çıktığını ifade ederek, sistemin doğru bir noktaya ev­rildiğini söyledi.

QNB Finansbank yoluna ‘QNB’ olarak devam edecek

37 yıl önce faaliyetine başlayan ve Türkiye’de en büyük özel bankalar arasında yer almayı başaran, QNB Finansbank, 14 Ekim 2024 itibarıyla faaliyetlerine “QNB” olarak devam edeceğini duyurdu. QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan yaptığı değerlendirmede, dünyanın en değerli 40 bankası arasında yer alan, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nin lider finansal kuruluşu ve Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank’ın uluslararası olarak dünyada tek marka altında büyüme stratejisi paralelinde, Türkiye’de de marka dönüşümüne gidildiğini belirtti.

Tan, bankanın yeni dönem hedeflerine dair şu değerlendirmelerde bulundu: “Ana hissedarımız QNB Group’un uluslararası bir marka olma vizyonu ve “bütünleşik marka mimarisi yaratma” misyonu doğrultusunda bankamızın adı ‘QNB’ olarak değişti. Bu dönüşüm, uluslararası düzeyde markamızın tek bir isim altında birleşmesini ve tüm ülkelerde aynı güçlü sesle temsil edilmesini sağlayacak. Türkiye’nin en büyük özel bankalarından biri olarak, yenilikçi finansal çözümlerimizle müşterilerimizin hayatlarına dokunmaya, reel sektörün ve ekonominin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Banka olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimizle Türkiye’de öncü bankalardan biri haline geldik.”