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Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 13,8 trilyon lira

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü kasım itibarıyla 2021 sonuna kıyasla yüzde 49,8 artarak 13 trilyon 806,6 milyar liraya yükseldi. Sektörün kasım sonu itibarıyla dönem net karı 389 milyar 41 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19,35 seviyesinde gerçekleşti.

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BDDK tarafından, Kasım 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, kasımda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 13 trilyon 806 milyar 566 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 4 trilyon 591 milyar 103 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 49,8 oldu.

Kasımda 2021 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 48,4 artarak 7 trilyon 274 milyar 741 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 56,1 yükselerek 2 trilyon 305 milyar 89 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 2,16 seviyesinde gerçekleşti.

Sektörün net karı 389 milyar 41 milyon lira

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, kasımda 2021 sonuna göre yüzde 60,4 artarak 8 trilyon 506 milyar 786 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 86,2 artışla 1 trilyon 329 milyar 656 milyon liraya ulaştı. Sektörün kasım sonu itibarıyla dönem net karı 389 milyar 41 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19,35 seviyesinde gerçekleşti.

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