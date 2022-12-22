Bankacılık sektörünün kredi hacmi 7 trilyon 129,2 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 16 Aralık ile biten haftada 106,3 milyar lira artarak 9 trilyon 3 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 16 Aralık ile biten haftada 106 milyar 337 milyon 854 bin lira artarak 9 trilyon 3 milyar 24 milyon 313 bin liraya yükseldi.

TL mevduatında yükseliş sürüyor

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,3 artışla 4 trilyon 489 milyar 881 milyon 619 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,9 azalışla 4 trilyon 147 milyar 291 milyon 407 bin lira oldu.

Yabancı para mevduatında 2 milyar 420 milyon düşüş yaşandı

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 233 milyar 929 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 199 milyar 339 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 16 Aralık itibarıyla 2 milyar 420 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,8 artarak 996 milyar 102 milyon 927 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 2,2 artışla 865 milyar 594 milyon 513 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,5 yükselişle 596 milyar 644 milyon 143 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 327 milyar 209 milyon 668 bin lirası konut, 34 milyar 349 milyon 608 bin lirası taşıt ve 634 milyar 543 milyon 651 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 16 Aralık ile biten haftada 63 milyar 205 milyon 152 bin lira artarak 7 trilyon 129 milyar 238 milyon 54 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,04 artış kaydetti.