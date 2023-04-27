Bankacılık sektörünün mevduatı 17,1 milyar lira azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 20 Nisan ile biten haftada 17 milyar 105 milyon 91 bin lira azalarak 10 trilyon 566 milyar 321 milyon 448 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,7 azalışla 6 trilyon 17 milyar 868 milyon 76 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,7 artarak 4 trilyon 130 milyar 765 milyon 541 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 223 milyar 818 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 188,8 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 20 Nisan itibarıyla 1 milyar 908 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,1 azalarak 1 trilyon 230 milyar 812 milyon 42 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,2 artışla 997 milyar 502 milyon 421 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 1,2 yükselişle 868 milyar 99 milyon 795 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 369 milyar 166 milyon 395 bin lirası konut, 55 milyar 787 milyon 631 bin lirası taşıt ve 805 milyar 858 milyon 16 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 20 Nisan ile biten haftada 26 milyar 593 milyon 675 bin lira artarak 8 trilyon 462 milyar 947 milyon 177 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,06 artış kaydetti.