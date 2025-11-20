Bankacılık sektörünün mevduatında artış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 14 Kasım haftasında hızlı bir artış kaydederek 837 milyar 920 milyon 290 bin lira yükseldi ve 26 trilyon 959 milyar 787 milyon 62 bin liraya ulaştı.

Aynı dönemde TL cinsinden mevduat yüzde 3,9 artışla 14 trilyon 641 milyar 545 milyon 136 bin liraya çıkarken, yabancı para mevduatları da yüzde 2 yükselerek 8 trilyon 983 milyar 2 milyon 649 bin lira seviyesine ulaştı. Bankalardaki toplam yabancı para mevduatı 250 milyar 837 milyon dolar olarak hesaplanırken bunun 213 milyar 395 milyon doları yurt içi yerleşiklere ait oldu.

Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatlarında 14 Kasım itibarıyla 742 milyon dolarlık artış gerçekleşti.

Tüketici kredilerinde yükseliş

Yurt içinde yerleşiklerin tüketici kredileri de aynı hafta yüzde 2,2 artarak 5 trilyon 359 milyar 892 milyon 512 bin liraya ulaştı. Bu tutarın 651 milyar 138 milyon 492 bin lirası konut kredilerinden, 49 milyar 204 milyon 29 bin lirası taşıt kredilerinden, 2 trilyon 42 milyar 363 milyon 895 bin lirası ihtiyaç kredilerinden ve 2 trilyon 617 milyar 186 milyon 96 bin lirası bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise söz konusu haftada 229 milyar 19 milyon 497 bin lira artarak 21 trilyon 214 milyar 836 milyon 687 bin liraya yükseldi.