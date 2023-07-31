Bankacılık sektörünün net kârı haziranda arttı

Bankacılık sektörü net karı mayısta 45,65 milyar TL iken Haziran ayında 59,79 milyar TL'ye yükseldi. Ocak-Haziran döneminde ise 250,1 milyar TL oldu.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, aynı dönem itibarıyla bankacılık sektörünün özkaynakları 1 trilyon 688,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle söylendi:

"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre; Haziran 2023 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 19.102.389 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Sektörün aktif toplamı 2022 yılsonuna göre 4.754.999 milyon TL artmıştır. Haziran 2023 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 10.009.615 milyon TL, menkul değerler 3.220.021 milyon TL’dir. 2022 yılsonuna göre sektörün;

- Aktif toplamı %33,1,

- Krediler toplamı %32,0,

- Menkul değerler toplamı %35,8 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %1,64 olmuştur.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2022 yılsonuna göre %31,5 artışla 11.651.281 milyon TL olmuştur.

2022 yılsonuna göre özkaynak toplamı %20,1 artışla 1.688.411 milyon TL olurken, Haziran 2023 döneminde sektörün dönem net kârı 250.137 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %17,96 seviyesinde bulunmaktadır."