Bankacılıkta kredi hacmi büyüdü: 28,4 trilyon lirayı aştı

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Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 25 Eylül haftasında 164 milyar 595 milyon liralık artışla 28,4 trilyon lirayı aştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan verilere göre, sektörün toplam kredi hacmi 25 Eylül itibarıyla 28 trilyon 237 milyar 686 milyon liradan 28 trilyon 402 milyar 282 milyon liraya yükseldi.

Mevduat 32,7 trilyon liraya yaklaştı

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat, bankalar arası işlemler dahil olmak üzere geçen hafta 122 milyar 81 milyon lira arttı. Böylece toplam mevduat 32 trilyon 553 milyar 270 milyon liradan 32 trilyon 675 milyar 352 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri 3,5 trilyon liraya dayandı

Tüketici kredilerinin toplam tutarı söz konusu dönemde 34 milyar 253 milyon liralık artışla 3 trilyon 485 milyar 459 milyon liraya ulaştı.

Tüketici kredilerinin 838 milyar 850 milyon lirasını konut, 42 milyar 375 milyon lirasını taşıt ve 2 trilyon 604 milyar 234 milyon lirasını ihtiyaç kredileri oluşturdu.

Kredi kartı alacaklarında artış

Aynı dönemde taksitli ticari krediler 18 milyar 249 milyon lira artarak 4 trilyon 283 milyar 287 milyon liraya yükseldi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 23 milyar 576 milyon liralık artışla 3 trilyon 463 milyar 851 milyon liraya ulaştı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 341 milyar 67 milyon lirası taksitli, 2 trilyon 122 milyar 784 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluştu.

Takipteki alacaklar 887,8 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün takipteki alacakları, 25 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 11 milyar 305 milyon lira artarak 887 milyar 804 milyon liraya çıktı.

Takipteki alacakların 668 milyar 414 milyon liralık bölümü için özel karşılık ayrıldı.

Yasal öz kaynaklar 6,1 trilyon lirayı geçti

Sektörün yasal öz kaynakları da aynı dönemde 86 milyar 126 milyon lira artış gösterdi. Böylece bankacılık sektörünün yasal öz kaynakları 6 trilyon 142 milyar 471 milyon liraya yükseldi.