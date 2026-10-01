Yabancı yatırımcı rotayı değiştirdi: 358 milyon dolarlık alım

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Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarındaki hareketleri geçen hafta ayrıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre yurt dışında yerleşik kişiler hisse senedi alırken, borçlanma araçlarında satış yaptı.

Yabancı yatırımcılar geçen hafta 358,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Aynı dönemde 409,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 434,4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

Böylece DİBS ve ÖST tarafındaki toplam satış yaklaşık 844 milyon dolar oldu.

Yabancıların stokları geriledi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku 25 Eylül haftasında 39 milyar 355 milyon dolardan 38 milyar 871,4 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde DİBS stoku 17 milyar 432,5 milyon dolardan 17 milyar 117,9 milyon dolara, ÖST stoku ise 4 milyar 87,1 milyon dolardan 3 milyar 638,4 milyon dolara indi.