Bankada unutulan hesaplara ne olur? Ne kadar süreyle unutulan hesaplar silinir?

Kullanılmayan banka hesapları için 2006 yılında yeni bir düzenleme yapıldı. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62'nci maddesine göre; bir süredir kullanılmayan, unutulmuş olan hesaplar kapatılıyor. Peki, ne kadar süreyle unutulan hesaplar siliniyor?

İşlem Yapılmayan Banka Hesabı Ne Zaman Radara Girer?

Kullanılmayan banka hesaplarının faal dışı olarak etiketlenmesi için belirli bir sürenin geçmesi gerekir. Bu süre 10 yıldır. 10 yılın ardından bankalar hesaplarla ilgili işlem başlatırlar.

Kullanılmayan Banka Hesaplarına Ne Olur?

Kullanılmayan banka hesapları zaman aşımı listesine girdikten sonra bankalar müşterileri bu konuda bilgilendirirler. Ancak adres ve iletişim bilgilerini güncellemeyen müşteriler bu bilgilendirmelere ulaşamayabilir. Bankalar sürecin ardından zaman aşımına uğrayan hesapları internette yayımlarlar. Müşteriler eğer belirli bir süreye kadar kapatma işlemi yapmazlarsa hesaplarında kalan tutar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilir.

Kullanılmayan Banka Hesabı İçin Hesap İşletim Ücreti Alınıyor Mu?

Evet, kullanılmayan banka hesapları için de hesap işletim ücreti alınıyor. Banka hesapları unutulduğunda ve hesap işletim ücreti ödenmediğinde ise bu durum kişinin kredi notunu düşürüyor. Bu nedenle unutulan hesapların takip edilmesi ve kapatılması gerekiyor.

Kullanılmayan Banka Hesabı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Kullanmadığınız bir banka hesabı olup olmadığını birkaç farklı yerden sorgulayabilirsiniz. Ayrıca hesabınız bankaların radarına girdiyse hesabınızı TMSF, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği internet sitelerinde bulabilirsiniz. Ayrıca,

- Bankalarınızı arayarak

- Banka şubelerine giderek

- TMSF'ye devredilen hesaplar için e-devlet sisteminden sorgulama yaparak, kullanmadığınız banka hesapları olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

2023 Yılında Zaman Aşımına Uğrayan Hesapların Kapatılma Süresi Nedir?

Bankalar zaman aşımına uğrayan hesapları Şubat ayının başından itibaren yayımlamaya başladı. Bu ilanlar 4 ay kadar internette kalacak ve sorgulamaya açık olacak. Bankalar, müşterilerinin hesaplarını 15 Haziran 2023 tarihine kadar kapatmalarını bekliyor. Bu tarihe kadar hiçbir işlem yapılmayan hesaplar TMSF'ye devredilecek.