Bankalar arası para transferlerinde FAST limiti 50 bin TL oldu

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile kullanıcılar farklı bankalardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, hızlı ve kolay şekilde para aktarımı gerçekleştiriyordu. Bu işlemlerde limitler 50 bin liraya yükseltildi. Böylece 7 gün 24 saat boyunca 50 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye/kuruma EFT yapılabilecek.

Bu limit daha önceden 20 bin lira olarak uygulanıyordu. FAST'e sistemi olan tüm bankalar limiti 50 bin lira olarak belirledi ve kullanım başladı.