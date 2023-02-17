  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Bankalara bağış ve yardım muafiyeti
Takip Et

Bankalara bağış ve yardım muafiyeti

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarının sarılması için başlatılan yardım kampanyaları devam ederken, Resmi Gazete’de bankaların yapacağı bağışlar ile ilgili yeni bir düzenleme yayınlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

OHAL kapsamında bankaların yapacağı bağış ve yardımlara yönelik sınırlamalar kaldırıldı. Söz konusu düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararnameyle birlikte bankaların yapacağı bağışlar ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet tanındı.

Düzenlemeye göre bankalar, AFAD’a yapacakları yardım ve bağışlarda “banka özkaynaklarının binde dördünü aşmama” şartından muaf olacak.

Fitch'ten bankalara uyarı

Bankacılık Haberleri

Fitch'ten bankalara uyarı
Bu konularda ilginizi çekebilir
bankacılık