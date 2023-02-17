Bankalara bağış ve yardım muafiyeti
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarının sarılması için başlatılan yardım kampanyaları devam ederken, Resmi Gazete’de bankaların yapacağı bağışlar ile ilgili yeni bir düzenleme yayınlandı.
Haber Merkezi
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OHAL kapsamında bankaların yapacağı bağış ve yardımlara yönelik sınırlamalar kaldırıldı. Söz konusu düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararnameyle birlikte bankaların yapacağı bağışlar ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet tanındı.
Düzenlemeye göre bankalar, AFAD’a yapacakları yardım ve bağışlarda “banka özkaynaklarının binde dördünü aşmama” şartından muaf olacak.
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