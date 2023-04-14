Bankalardan ‘şeker’ gibi bayram kredisi

Birol BOZKURT

Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte bankalar, bayrama özel kredi kampanyalarını duyuruyor. Mart ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ihtiyaç kredilerinde üst limiti 70.000 TL olarak belirlemişti. Bu anlamda kampanyalar da 50 bin ila 70 bin TL arasına sıkıştı. Tatil masraflarını karşılamak isteyen, Ramazan Bayramı için hazırlık yapanlar ve acil nakit ihtiyacı olanlar tüketici de bankalara başvuruyor. Bankadan bankaya faiz oranları değişiklik gösterirken, krediler de 3 ay ertelemeli olarak veriliyor.

Garanti Bankası’ndan 50 bin TL’ye kadar 36 ay vade

Garanti BBVA, Ramazan Bayramı’na özel bir kampanya düzenleyerek Bayram kredisi fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında, 36 ay vade seçeneği ve düşük faiz oranı ile 50 bin TL’ye kadar bayram kredisi tahmini. Kredi tutarlarına ve vadelerine göre düşük faiz oranları ile sunulan kredi fırsatı sayesinde vatandaşlar ihtiyaçları doğrultusunda nakit desteği alabiliyor.

İş Bankası’ndan 70 bin TL’ye kadar kredi

İş Bankası kredi 3.000 TL’den 70.000 TL’ye kadar kredi verileceğini duyurdu. Banka kredi başvurusunu 24 saat boyunca mobil bankacılık üzerinden yapma imkanı veriyor. Başvurusunu banka üzerinden gerçekleştirenler de 100.000 TL kredi alma şansı yakalıyor. 70.000 TL kredi fırsatından yararlanmak isteyenler, yüzde 1.95 faiz oranı ve 36 aya varan vade fırsatı ile ödeme takvimi oluşturabiliyor. Bu durumda 3.000 TL kredi çeken vatandaşlar ayda 126.13 TL ve 70.000 TL kredi çeken vatandaşlar ise; aylık 2.942 TL taksit ödeyecek.

Akbank’tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi

Akbank, bayram kredisi için size çeşitli seçenekler sunulduğunu duyurdu. Belgesiz ve imzasız Direkt Kredi kullanmak isteyenler mobil veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabiliyor. Bayram kredisi kampanyası koşulları kredi tutarı, vade süresi, müşteri skoru gibi nedenlerden dolayı müşteriye özel değişebildiğini duyuran banka müşterilerine 3 ay erteleme imkanı da sunuyor.

Yapı Kredi bankasından avantajlı bayram kredisi

Yapı Kredi, müşterilerinin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için Bayram Kredisi kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında, ödemelerin 3 ay erteleneceğini duyuran banka hem mobil hem de internet şubesinden kredi kullandırıyor. Kampanya dahilinde ödemesiz dönem dahil 36 ay vade sunan bankanın kredi faiz oranları ve hesaplama işlemleri müşteriye göre değişiklik gösteriyor.

QNB Finansbank kefilsiz bayram kredisi veriyor

QNB Finansbank kefilsiz ve belgesiz ilk müşterilere özel 50.000 TL bayram kredisi vereceğini duyurdu. QNB Finansbank Ramazan Bayramında kefilsiz mobil başvuruyla 12 ay vadeli düşük faizli 50.000 TL kredi vereceğini açıkladı. Banka 70.000 TL kredi kullanmak isteyenlere de %1,79 faiz oranı ve 24 ay vadeyle kredi sağlıyor.