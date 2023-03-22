Bankaların EYT'li yarışı! Promosyon, kredi ve nakit desteği!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmasıyla birlikte 2.5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. Sayı büyük olunca bankaların yarışı da kızıştı. Bir taraftan EYT’liler için maaş promosyonu yarışına giren bankalar, diğer yandan emeklilik için prim günü yetmeyenlere uygun şartlarda kredi kampanyaları düzenlemeye başladı.

EYT’lilerin ilk maaşlarını alacakları tarih olan nisan ve mayıs ayları yaklaştıkça, bankalar da promosyon vaatlerini artırıyor.

EYT'liye 10 bin lirayı bulan emeklilik promosyonu var

Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan’ın bugünkü köşesinde yer verdiği habere göre; bankalar, EYT’lilerin alacakları maaşına göre 3 bin 500 ila 10 bin lira arasında promosyon vadediyor. Bazı bankaların kampanyası bunla da sınırlı değil.

EYT’liye düşük faizli kredi

Bankalar, promosyon ödemesinin yanında düşük faizli kredi imkanı ile kredi kartına ekstra bonus fırsatı sunuyor. Habere göre, kimi bankalar, maaşını taşıyıp bir de fatura ödemeyi garanti eden emekli adaylarına fatura başına 250 ila bin 500 lira arasında nakit ödemeyi taahhüt ediyor.

Bankaların EYT promosyonundan yararlanmak için ne yapmak gerekiyor?

Peki, yüksek promosyon ücretlerinden yararlanmak için ne yapmalı? Emekli maaşını taşıyacak emekliler, taşıdıkları bankaya 3 yıllık taahhütte bulunuyor ve bu üç yılda da maaşlarını bir başka bankaya taşıyamıyorlar. Bunun karşılığında bankanın promosyon imkânlarından yararlanıyorlar. Üç yıllık süre dolduğunda da isterlerse maaşlarını başka bankaya taşıyor ya da maaş aldıkları bankanın promosyon imkânı daha avantajlı ise yeni bir taahhütle maaşlarını almaya devam ediyorlar.

EYT’den emekli olup da ilk maaşlarını alacak olanlar; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) formunda, maaş almak istedikleri bankayı seçebilirler. Seçtikleri bankanın emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler. Bu, ister e-Devlet üzerinden, ister SGK şubelerinden yapılabiliyor. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar ise çalıştıkları kuruma hangi bankadan maaş almayı istiyorlarsa o bankanın ismini verecekler. Sonrasında seçtiğiniz bankanın internet sitesinden, mobil uygulaması üzerinden veya da şubeye giderek işlemi tamamlayabiliyorsunuz. Banka değişikliğini de bankaların internet siteleri üzerinden yapabiliyorsunuz.

Peki bankalardan EYT kredisi nasıl alınabilir?

Noyan yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Gelelim, bankaların ilk kez uyguladıkları EYT kredilerine. Malum, prim gün eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanması yaparak prim günlerini tamamlayabiliyor. Böylece EYT düzenlemesinden yararlanarak emekliliğe hak kazanıyorlar. Bu yıl asgari ücretle birlikte borçlanma tutarları da ciddi anlamda arttı. İşte, şimdilerde bankalar bunu fırsat görüp, prim günü yetmeyip de borçlanarak emekli olacaklar için uygun şartlarda kredi vermeye başladılar. Adına da “EYT kredisi” diyorlar. Bu kapsamda bankalar, 50 bin ila 125 bin lira arasında kredi veriyor ve kredi tutarına, vade sayısına göre maliyetler de yüzde 1.48 ila yüzde 3.19 arasında değişiyor. Borçlanma yapacakların EYT kredisinden yararlanmaları için prim gün sayısı ve sigorta başlangıç tarihine gösteren SGK tescil ve hizmet dökümü, SGK prim borcu yazısı ve gelir belgesini bankaya vermeleri yeterli.

Örneğin, prim gün sayısı yetmeyen kadın çalışan, bir çocuk için borçlanmak istediğinde, 720 gün üzerinden SGK’ya ödeyeceği prim 76 bin TL. Bir çocuk borçlanması için EYT kredisi kullanıldığında 12 ay taksitle, aylık ödeyeceği tutar 7.168 TL. Aynı şekilde prim gün sayısı yetmeyip de EYT’den emekli olamayan erkek çalışanlar; EYT kredisiyle 18 ay askerlik borçlanması yaptıklarında, SGK’ya ödeyecekleri 57 bin TL için 12 aylık taksitle bankaya yaklaşık 5.500 TL ödeyecekler."