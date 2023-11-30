Bankaların net kârı ilk 10 ayda yıllık %45 arttı

Ekim itibarıyla sektörün takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı yüzde 1,54 oldu. Çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 15 oldu. Ekim 2022'de de bu oran yüzde 15'ti. Sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18 oldu. Toplam aktifler 21,8 trilyon TL oldu.

Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü ekim döneminde geçen yıla göre büyük artış göstererek 21 trilyon 758 milyar liraya yükseldi. Sektörün dönem net kârı ise 486 milyar 30 milyon lira oldu. Rapora göre, ekimde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 21 trilyon 757 milyar 871 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 7 trilyon 410 milyar 481 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 51,7 oldu.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2022 sonuna göre yüzde 45 artarak 10 trilyon 991 milyar 153 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 56 yükselerek 3 trilyon 698 milyar 425 milyon liraya çıktı. Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2022 sonuna göre yüzde 56,3 artarak 13 trilyon 848 milyar 142 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 37,7 artışla 1 trilyon 935 milyar 364 milyon liraya ulaştı