Bankaların sekiz aylık kârı 382,8 milyar TL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sektörün ağustos ayı verilerini açıkladı.

Ağustos ayında bankaların karı 34,05 milyar dolar oldu. Geçen yıl aynı dönemde kar 34,7 milyar dolar düzeyindeydi. Bankacılık sektörü net kârı ocak-ağustos döneminde yüzde 9,1 artarak 382,8 milyar TL'ye yükseldi.

Bankacılık sektörünün aktif toplamı 29 trilyon 689,8 milyar TL, özkaynaklar 2 trilyon 547,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Aynı ayda, sektörde krediler 14 trilyon 6386, milyar TL, mevduat 17 trilyon 460,6 milyar TL olarak gerçekleşirken, bankacılık sektörü sermaye yeterliliği standart rasyosu yüzde 16,97 oldu.