BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork’tan Türkiye değerlendirmesi: Küresel merkez olacak

Türkiye’ye temmuz ayı itibarıyla giren uluslararası doğrudan yatırım miktarı 5,9 milyar dolara ulaştı. Almanya, Hollanda ve ABD, bu süreçte en fazla yatırım yapan ülkeler oldu. BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, Türkiye’nin AB ülkeleri arasında en çok uluslararası yatırım çeken ülke olduğunu ve bu trendin hızla yükselmeye devam ettiğini söyledi.

Dr. Erkan Kork, Türkiye'nin stratejik konumu ve yatırım ortamı sayesinde küresel bir yatırım merkezi haline geldiğini belirterek, "Temmuz ayı itibarıyla ülkemize 5,9 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişi, Türkiye’nin yatırımcılar için cazip bir destinasyon olduğunu kanıtlıyor. Son 10 yılda, Türkiye’nin imalat sektöründeki yatırımlarda Orta Doğu, Orta ve Doğu Avrupa ile Kuzey Afrika bölgesinde lider pozisyonda olduğunu görüyoruz" dedi.

Ayrıca Kork, Türkiye'nin yakın zamanda fintech alanında da uluslararası yatırımların merkezi olacağını vurguladı.

Fintech sektöründe teknolojik dönüşüm bekleniyor

Kork, Türkiye'nin ekonomik büyüme ve yatırım stratejileriyle doğru yolda ilerlediğini belirterek, "2024 yılında Fitch, Moody’s ve S&P Global’den not artışı alan tek ülke Türkiye oldu. Bu durum, uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güvenini artırıyor. Özellikle fintech alanında yatırımlar hızla artıyor. 2024’ün ağustos ayı itibarıyla 16 fintech şirketine yapılan 182 milyon dolarlık yatırım, bu alandaki rekor seviyeye işaret ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in liderliğindeki ekonomik programlar, fintech alanında teknolojik dönüşümü hızlandıracak ve Türkiye’yi bu sektörde uluslararası yatırımcılar için cazip hale getirecek" dedi.