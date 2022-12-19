Barilla Grubu, Back to Nature’ı satın aldı

Barilla Grubu; kurabiye, kraker, granola ve kuruyemiş karışımı kategorilerinde bitki bazlı GDO'suz ürünlerini tüketicilerle buluşturan ABD merkezli Back to Nature'ı satın aldığını duyurdu. B&G Foods, Inc.'den satın alınan Back to Nature, 1960 yılından itibaren doğadan ilham alan tariflerle yapılan iyi yemekler sunma amacıyla ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteriyor.

Dünya çapında toplam 30 tesisinde ürettiği ürünleriyle, her gün 100'ü aşkın ülkede milyonlarca sofraya ulaşan ve dördüncü nesil bir aile şirketi olan Barilla Grup, daha iyi bir gelecek için lezzet, beslenme ve çevresel sürdürülebilirlik alanında kendini geliştirmeye devam ediyor. 145 yıl önce kurulan İtalyan merkezli aile şirketi, dünya çapında 8.700 kişiyi ve aynı değerler ile kalite tutkusunu paylaşan bir tedarik zincirini bir araya getiriyor.

1996 yılından beri faaliyet gösterdiği Amerika Birleşik Devletleri’nde 1 numaralı makarna markası olarak faaliyetlerine devam eden Grup, aynı zamanda sağlıklı atıştırmalıklar alanında uzmanlığı ile Avrupa unlu mamuller sektörünün de liderlerinden birisi konumunda bulunuyor.

Barilla Grubu, Back to Nature’ı satın alması ile, Wasa markasıyla halihazırda gevrek ekmek kategorisinde pazar lideri olduğu ABD'de birçok markadan oluşan güçlü bir unlu mamuller platformu oluşturma stratejisini sağlamlaştırıyor. Yanı sıra, dinamik Kuzey Amerika unlu mamuller pazarındaki büyümesini de bu satın alma aracılığıyla sürdürüyor.

Barilla olarak, ABD unlu mamul endüstrisinde uzun vadeli ve önemli bir varlık oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Barilla Grubu Başkanı Guido Barilla, “Bu operasyon bana makarna ile ABD’deki yolcuğumuzun başladığı ilk günleri hatırlatıyor. Geride kalan 25 yılın ardından şu anda pazar lideriyiz ve Back to Nature'ın satın alınması, bu heyecan verici yolculuk için önemli bir adımdır. ‘Daha İyi Bir Yaşam İçin Yemek Keyfi’ taahhüdümüz kapsamında tüm faaliyetlerimiz ve ürünlerimizle sağlık ve keyif üzerine odaklıyoruz. Bu nedenle Back to Nature’ı bünyemize katmamızın doğal bir seçim olduğuna inanıyoruz. Çabalarımızın gelecekte nasıl şekilleneceğini görmeyi heyecanla bekliyoruz” dedi.