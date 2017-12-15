Başbakan Yardımcısı Şimşek'in Çin temasları sürüyor

15 Aralık 2017

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Çin ziyareti sırasında temaslarını sürdürüyor.

Şimşek bugün Bank of China’nın ev sahipliğinde, Çin Yatırım Kurumu, İpek Yolu Fonu, Çin Avrasya Fonu ve Asya Altyapı Yatırım Bankası yetkilileri ile bir araya geldi.

Twitter üzerinden açıklama yaşan Şimşek, "Pekin'de güne hızlı başladık. Dünyann en büyük bankalarından biri olan Bank of China’nın ev sahipliğinde, Çin Yatırım Kurumu, İpek Yolu Fonu, Çin Avrasya Fonu ve Asya Altyapi Yatırım Bankası yetkilileri ile bir araya geldik. Türkiye ekonomisi ve yatırım fırsatlarını konuştuk." dedi.