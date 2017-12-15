ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Başbakan Yardımcısı Şimşek'in Çin temasları sürüyor

Başbakan Yardımcısı Şimşek'in Çin temasları sürüyor

Şimşek, "Bank of China’nın ev sahipliğinde, Çin Yatırım Kurumu, İpek Yolu Fonu, Çin Avrasya Fonu ve Asya Altyapi Yatırım Bankası yetkilileri ile bir araya geldik. Türkiye ekonomisi ve yatırım fırsatlarını konuştuk" dedi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek'in Çin temasları sürüyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Çin ziyareti sırasında temaslarını sürdürüyor.
Şimşek bugün Bank of China’nın ev sahipliğinde, Çin Yatırım Kurumu, İpek Yolu Fonu, Çin Avrasya Fonu ve Asya Altyapı Yatırım Bankası yetkilileri ile bir araya geldi.

Twitter üzerinden açıklama yaşan Şimşek, "Pekin'de güne hızlı başladık. Dünyann en büyük bankalarından biri olan Bank of China’nın ev sahipliğinde, Çin Yatırım Kurumu, İpek Yolu Fonu, Çin Avrasya Fonu ve Asya Altyapi Yatırım Bankası yetkilileri ile bir araya geldik. Türkiye ekonomisi ve yatırım fırsatlarını konuştuk." dedi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.