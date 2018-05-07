Başbakan Yıldırım: Konutta yeni kampanya başlatılacak

07 Mayıs 2018

Türkiye Bankalar Birliği 61. Genel Kurulunda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Konut stoğunu azaltmak için bir kampanya başlatılacak, böylece çarkları konut sektöründe tekrar döndürmeye başlayacağız" dedi. Yıldırım, "Kampanyaya Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer bankalar da katılacak" bilgisini paylaştı.

Hafta sonu konut sektörü için önemli bir adım atılmış, konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirilmişti.

Konut satışları mart ayında yüzde 14 ile keskin bir düşüş göstermiş, yılın ilk 3 ayında ise yüzde 7 azalma kaydetmişti.

"Merkez tedbir almaya devam edecek"

Yıldırım yüksek faiz ve enflasyonun kısmen aktif dış politikayla ilgili olduğunu söyledi.

Büyümenin hem kaliteli olduğunu hem de tabana yayıldığını söyleyen Yıldırım, kurdaki seviyelerin nedeni olarak ise Türkiye'nin enerji faturasına işaret etti.

Yıldırım, TCMB'nin bugünkü hamlesi sonrası, "Merkez Bankası gerek kur dalgalanmaları gerek piyasaların kredi ihtiyaçlarını dikkate alarak dinamik yönetişim süreciyle gerekli tedbirleri almaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

TBB'ye çağrı: Bankalar kâr etmiyorsa faizi indirin

Yıldırım, TBB Başkanı Hüseyin Aydın'ın konuşmasına atıf yaparak, "Hüseyin Bey, 'yüksek faiz bizim için iyi bir şey değil, yüksek faizden bankalar kar etmiyor' gibi bir şey dedi, o zaman indirelim" dedi.

"Bütçe hedefinde sapma yok"

"Bizim ödevimiz cari açığı, bütçe açığını planladığımız düzeyde tutmak" diye konuşan Yıldırım, bütçe açığı hedefinde sapma olmadığını hatta iyileşme bile olabileceğini bildirdi.

Başbakan Yıldırım, yeniden yapılandırma ile ilgili olarak ise, "Bu bir suç değil" yorumunu yaptı.

BDDK Başkanı Akben: Bankalar yurtdışı kaynak bulmakta sorun yaşamıyor

Şimşek: Maliye politikasına ilişkin kaygılar yersiz

Aydın: Yapılandırma için yasa çıkarılmalı