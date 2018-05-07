Aydın: Yapılandırma için yasa çıkarılmalı

07 Mayıs 2018

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, ekonomi gündeminin önemli konularından biri olan 'yeniden yapılandırma' konusunda açıklamalarda bulundu.

Aydın, Türkiye Bankalar Birliği 61.Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Yeniden yapılandırmaya her dönemde ihtiyaç olduğu aşikar ve uluslararası alanda olduğu gibi uygulamaya teknik ve yasa ile hukuki bir çerçeve kazandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Aydın, "Yapılandırma ile ilgili hukuki altyapı tamamlanmalı" diye konuştu.

Yapılandırmanın salt bu dönemin konusu olmadığının altını çizen Aydın, yapılandırılan kredilerin toplam kredilere oranının ise yüzde 3,8 oranında olduğu bilgisini paylaştı.

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Doğuş Grubu'ndan 'yapılandırma' açıklaması