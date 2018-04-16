Başbakan'dan işsizlik yorumu

16 Nisan 2018

Başbakan Binali Yıldırım, ocak ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Yıldırım, katıldığı "Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu panelde yaptığı açıklamada, "Aralık ayı yüzde 10,4'tü şimdi 0,4'lük artış var diyorlar" şeklinde konuşan Yıldırım, "Bu doğru ama bu veriler hep bir yıl önceki aynı döneme göre kıyaslanır. O zaman baktığımızda 2017 Ocak'ta yüzde 13'müş. Yani yüzde 2,2 işsizlikte düşüş var. 2017'den 2018'e daha iyi şartlarda girdiğimizi gösteriyor" dedi.

"Piyasa düzenini bozmaya çalışıyorlar"

Yıldırım, bazı küresel ve bölgesel riskleri fırsat bilenlerin Türkiye ekonomisi üzerinde spekülasyon yapma hamleleri olduğunu dile getirerek, "Bunun farkındayız. Ekonomi yönetimimiz ve Merkez Bankası gündemine hakimdir. Ekonomimiz birçok bizim gibi olan ülkeden hatta bazı gelişmiş ülkelerden de iyi durumda. Bunun bir gerçekliği yok, tamamen piyasa düzenini bozmaya gayret çabaları. Bu zaman kadar bunları def ettik, bundan sonra da böyle olacak. Gerekli tedbirleri almak gerekiyorsa, onları da alacağız" dedi.

Yılın ilk işsizlik rakamı belli oldu

Kaynak: AA