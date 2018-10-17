BASEV Kongresi bugün başlıyor
Binlerce çalışanı olan basım sektörünün sorunları BASEV (Basım Sanayi Eğitim Vakfı) Kongresi’nde tartışılacak.
İstanbul Dış Ticaret Kompleksi’nde bugün başlayacak ve iki gün sürecek toplantının açılışını BASEV Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Kaşıkırık yapacak. İlk günkü konuşmacılar arasında TİM Başkanı İsmail Gülle, gazeteci Ertuğrul Özkök, ECMA Genel Müdürü Hans Van Schaik, yönetici koçu Gamze Acar Bayraktaroğlu, Mentoro Platformu İş Ortağı Selen Kocabaş, HP Avrupa Pazarlama Müdürü Marcelo Akierman yer alıyor.
Yarın kürsüye çıkacak isimler ise Prof. Dr. Mehmet Ömür, Heilderberger Druckmaschinen Doğu Avrupa Müdürü Josef Moser, Y&R Brands İstanbul CEO’su Arzu Ünal, Sappi Avrupa CEO’su Berend John Wiersum, gazeteci Nedim Atilla, Prof. Dr. Ümit Özlale, Alptekin Baloğlu olacak.