Başkan'dan Başkan'a duygusal mesaj

21 Aralık 2017

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, dün yönetim kurulunda gerçekleştirilen seçimleri öncesinde merhum Başkan İbrahim Çağlar adına açılan taziye defterini imzaladı.

Dört yıldır İbrahim Çağlar’la aynı yönetim kurulunda bulunan Oran’ın taziye defterine yazdığı duygu yüklü cümleler şöyle:

“Değerli başkanım,

Hatıralar o kadar çok ki, hangisini yazayım. Bir kere olsun itirazlarıma yüzünü ekşitmedin. ‘Sen benim abimsin’ derdin.

Bu fani dünya baki değil, birimiz geç, birimiz erken gidebiliriz bunun bir kıymeti yok diye düşünen birisiyim.

Mekanın cennet olsun.

Rabbim merhametiyle muamele eylesin. 20.12.2017

Öztürk Oran”

Kaynak: AA