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Başkent'te enflasyon yüzde 0.46 arttı

Ankara'da gıda enflasyonu ocakta yüzde 0.46 arttı. Aynı ay 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 5 bin 262 TL olarak kaydedildi.

Başkent'te enflasyon yüzde 0.46 arttı
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun ocakta bir önceki aya göre yüzde 0.46 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 1,615 lira, yoksulluk sınırının ise 5,262 lira olduğunu açıkladı.

Geçen yıl ocak ayında açlık sınırı 1,479 lira, yoksulluk sınırı 4,818 lira; bir önceki ay ise açlık sınırı 1,608 lira, yoksulluk sınırı 5,238 liraydı.

Rapora göre geçtiğimiz ay ortalama 4.08 TL olan ortalama sebze-meyve kilogram fiyatı aralıkta 4.02 TL'ye geriledi.

Türk-İş açıklamasında yaş sebze-meyve fiyatlarının, mevsim şartlarının olumlu seyretmesi ve kış ürünlerinin ağırlıklı olarak pazarda yer almasının desteğiyle olumlu bir seyir izlediği belirtildi.

TÜİK'in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

tüfe enflasyon

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