BAT grubunun sigaraları bayilerde satılacak mı? Şirketten açıklama geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sigara firmalarının esnafın kar marjını düşürdüğünü belirterek, British American Tobacco’nun (BAT) sigaralarını satmama kararı aldıklarını duyurmuştu. Alınan karar sonrası bayiler, boykot kararı almış ve raflara açıklamalar asmıştı.

Konuya ilişkin ise BAT marka sigara grubundan basın açıklaması yapıldı. Şirket, ürünlerin satışının sonlandırıldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirtti. BAT tarafından yapılan açıklamada, "BAT Türkiye bünyesindeki tütün ürünlerin satışının sonlandırıldığı yönündeki haberler tamamen asılsızdır. İlgili tüm ürünlerin satışı, BAT Türkiye’nin ülke genelindeki 130 binden fazla perakendecisinde sorunsuz şekilde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.