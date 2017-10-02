Batı Akdeniz ihracat hedefine yaklaşıyor

02 Ekim 2017

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, bölgelerinin yıl sonu ihracat hedefi olan 1,6 milyar doları aşmak için emin adımlarla ilerlediklerini bildirdi.

Satıcı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yılın ilk gününden bu yana yüzde 20 bandında ihracat artışı sağlayan Batı Akdenizli ihracatçıların, bu yükseliş rakamını geride kalan ayda da koruduğunu belirtti.

Batı Akdeniz’den 1 Ocak - 30 Eylül 2017 tarihlerinde yüzde 20,91 artışla 1 milyar 231 milyon 484 bin 953 dolar ihracat gerçekleştiğine işaret eden Satıcı, "Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyar 18 milyon 503 bin 517 bin dolar idi. Antalya, Burdur ve Isparta illerinden sadece eylülde 116 milyon 950 bin 272 dolar ihracat gerçekleşti. Batı Akdeniz yıl sonu ihracat hedefi olan 1,6 milyar doları aşmak için emin adımlarla ilerliyor. Kurban Bayramı tatili boşluğu nedeniyle eylül ihracat rakamları, potansiyelimizin altında kaldı ancak buna rağmen geçen ay ihracatımızda yüzde 10,28 artış sağlandı." ifadelerini kullandı.

Satıcı, geride kalan 9 aylık dönemde maden ve yaş meyve sebze sektörlerinin Batı Akdeniz ihracatının lokomotifi olmayı sürdürdüğünü vurgulayarak, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörlerinin ise eylül ayında ihracatta 100 milyon dolar sınırını aştığını kaydetti.

En fazla artış mücevher sektöründe

Aynı dönemde demir ve demir dışı metaller sektörü temsilcilerinin dünya genelinde demir ve çeliğe olan ihtiyacı çok iyi değerlendirdiğine dikkati çeken Satıcı, yerinde atılımlarla sektörün ihracatında yüzde 44,98 artış sağladığını bildirdi.

Yılın 9 aylık döneminde en fazla ihracat artışının mücevher sektöründe gerçekleştiğini ifade eden Satıcı, ihracatını yüzde 4 bin 67 artıran sektörün toplamda 8,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti.

Çin'in, Batı Akdeniz'den en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke özelliğini korurken, Almanya'nın 100 milyon dolar üzeri ihracat gerçekleştirilen iki ülkeden birisi olduğuna değinen Satıcı, sera üretiminin başlamasıyla birlikte Almanya’ya gerçekleşen ihracatın ivme kazanmasını beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA