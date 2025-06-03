Batı Akdeniz’den 5 ayda 1,1 milyar dolarlık ihracat

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) bölgesinde ihracat artışı sürüyor. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu’nun açıkladığı verilere göre, 2025 yılının ilk 5 ayında bölgeden toplam 1 milyar 186 milyon 808 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7'lik bir artış anlamına geliyor.

Sadece Mayıs ayında bölge ihracatı 242 milyon 783 bin 915 dolar olarak gerçekleşti. Sektörel bazda en fazla dış satım yaş meyve ve sebze alanında yapıldı. Bu sektörü, doğal taş ve maden ürünleri, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimya ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar takip etti.

1 Ocak - 31 Mayıs tarihleri arasında yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 2,66 artışla 380 milyon 56 bin 369 dolar olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya’ya yapılan ihracat geçen yıla göre yüzde 19,38 artarak 94 milyon 755 bin dolara ulaştı.

Almanya’nın ardından en fazla dış satım yapılan ülkeler arasında Ukrayna, Rusya, Çin ve ABD yer aldı. Özellikle Ukrayna’ya yapılan ihracat dikkat çekici bir artış gösterdi. Bu ülkeye yapılan dış satım yüzde 40,19 artarak 88 milyon 846 bin dolara yükseldi.

BAİB Başkanı Çavuşoğlu, yılın ilk 5 ayında bölgeden 1852 firmanın toplam 157 ülkeye ve bölgeye ürün gönderdiğini belirtti. Bölge ihracatının özellikle tarım ve doğal kaynaklara dayalı sektörlerde güçlü seyrini sürdürdüğünü ifade etti.