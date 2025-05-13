Batı Akdeniz'in ihracatı 1 milyar doları erken aştı!

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan ihracat performansında önemli bir başarıya imza attı. Bölgenin ihracatı 1 milyar doları geçerek, 2024 yılına kıyasla bu rakama 10 gün daha erken ulaştı.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, ihracattaki bu artışta yurt dışı ticaret heyetleri ve URGE projelerinin etkili olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "1 milyar dolar bölgemiz için ulaşılamaz bir hedef değil ama bu yıl bu sınırı daha erken geçmek sevindirici. Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış sağladık" dedi.

1 Ocak-9 Mayıs tarihleri arasında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Bölgenin en fazla ihracat gerçekleştirdiği sektör ise 332,7 milyon dolarla yaş meyve ve sebze oldu. Bu sektörü maden ve ağaç-orman ürünleri takip etti.

En çok ihraç edilen ürün ise domates olurken, ikinci sırada biber yer aldı.

Küresel ekonomik zorluklara rağmen ihracatta başarı elde ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, ihracatçıların bölge ekonomisine katkısının artarak sürdüğünü söyledi.