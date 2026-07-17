Battaniye kavgası milyon dolarlık markaya dönüştü! Anne-kız 500 bin satış yaptı

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Bazen büyük iş fikirleri en sıradan aile anılarından doğuyor. ABD'de Beth Haller LaSala ile kızı Christina Livada'nın çocukluk yıllarından kalan tek bir battaniyeden ilham alarak kurduğu ChappyWrap, bugün on milyonlarca dolarlık ciroya ulaşan bir markaya dönüştü. Şirket, 500 binin üzerinde battaniye satarken son yıllarda gelirini iki kattan fazla artırmayı başardı.

Her şey aile yadigârı bir battaniyeyle başladı

Christina Livada, çocukluğunda annesinin kendisine ve kardeşine verdiği kuzulu desenli battaniyenin ailenin en değerli eşyalarından biri olduğunu anlattı. Aile üyeleri arasında sürekli paylaşılamayan bu battaniye, zamanla yeni bir iş fikrinin de çıkış noktası oldu.

Annesi Beth Haller LaSala, aynı kaliteye sahip bir battaniye bulamayınca 2006 yılında Boston'da ChappyWrap markasını kurdu. Şirketin adı ise ailenin köklerine gönderme yapan Chappaquiddick Adası'ndan ilham aldı.

ABD'de üretemeyince rotayı Almanya'ya çevirdi

LaSala, istediği kaliteyi sağlayabilecek bir üretici bulmak için ABD'de uzun süre araştırma yaptı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine üretimi Almanya'daki bir dokuma fabrikasına taşıdı.

Pamuk karışımlı jakarlı battaniyeler bugün yaklaşık 160 dolar fiyatla satışa sunuluyor. Anne-kız ortaklığı, yaklaşık 20 yıldır aynı Alman üreticiyle çalışmayı sürdürüyor.

İlk 12 yıl yavaş büyüdü

Şirket ilk yıllarında fuarlar, el sanatları etkinlikleri ve okul organizasyonlarında tek tek satış yaparak büyüdü.

2018 yılında Christina Livada, konuşma terapistliği kariyerini bırakarak tam zamanlı olarak aile şirketine katıldı. 2019'da marka yenilenirken ilk kez e-ticaret ve doğrudan tüketiciye satış modeline geçildi.

Kurucusunun vefatından sonra da büyümeye devam etti

Şirketin kurucusu Beth Haller LaSala'ya 2021 yılında kanser teşhisi konuldu. Hastalık 2024'te yeniden ağırlaştı ve LaSala, Mart 2025'te hayatını kaybetti.

Bugün şirket, kızı Christina Livada ve damadı Drake Livada tarafından yönetiliyor. Yeni çalışanlara hâlâ kurucunun hikâyesi anlatılıyor ve şirket içinde en sık sorulan soru şu oluyor: "Beth olsaydı ne yapardı?"

ChappyWrap, 2025'i 11 çalışanla kapattı. Bu yıl çalışan sayısını 19'a çıkaran şirket, yeniden yapılanmasının ardından son yedi yıldır üç haneli büyüme oranları yakaladığını açıkladı.

Sadece internet üzerinden satış yapan şirket, ABD'de büyümeye devam eden battaniye pazarında faaliyet gösteriyor.