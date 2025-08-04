Bayraktar, elektrik kesintileri ile ilgili şirketleri uyardı

Türkiye’de son günlerde artan ve yaşamı olumsuz etkileyen elektrik kesin­tileriyle ilgili çözüm arayışları hız kazandı. Gaziantep Büyük­şehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in girişimleriyle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpars­lan Bayraktar başkanlığında kapsamlı bir Enerji Koordinas­yon Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, son dönemde şe­hir genelinde yaşanan uzun sü­reli elektrik kesintilerinin ne­denleri detaylı şekilde ele alın­dı. EnerjiSA Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. teknik su­numlar yaparak arızaların kay­nağına dair bilgi verdi. Kentin farklı bölgelerinde yaşanan alt­yapı sorunları tespit edildi, çö­züm önerileri görüşüldü. Bakan Alparslan Bayraktar, yaşanan kesintilerin mağduriyetler ya­rattığını belirterek çözümlerin bir an önce yapılmasını ve tek­rarlanmamasını ifade etti.

“Abone başı yatırım tutarı bugün 34 dolar ama yetmiyor”

Alparslan Bayraktar, “Bizler 2002 yılında enerji sektörü ile ilgili önemli bir kararla strateji değişikliğine gittik. Türkiye’de enerji hizmetleri devlet eliyle değil özel sektör eliyle yapılsın kararı alındı. Sanayiciler, bele­diyeciler enerji yatırımcısı ko­numuna geldi. Bu eleştirilebilir bir konu belki ama bu alana 16 yılımı vermiş biri olarak söylü­yorum böyle bir karar alınmasa idi Türkiye’nin enerjide kurulu gücü 30 bin MWh’den 120 bin MWh’ye çıkma durumu söz ko­nusu olmazdı. Özelleştirme ön­cesi abone başına 13-14 dolar ya­tırım yapılırken bugün 34 dolar yatırım yapılıyor. Sorun şu belki 34 dolar değil 44-54 dolar yatı­rım yapılması gerekiyor. 21 da­ğıtım şirketinin belki daha fazla yatırım yapması gerekiyor. O za­man da faturalar artacak. Bunu da istemiyoruz. Dağıtım şirket­lerinden beklentimiz sahanın beklentilerini görüp tedbirlerini almaları. Belki yatırımlar üç ka­tına çıkmayacak ama yatırımları doğru yere yapıp önceliklendir­me doğru yapılmış olacak” dedi.

“Doğru yatırım olmayınca dağıtım şirketleri sınıfta kalıyor”

Doğru yatırımlar yapılmayın­ca dağıtım şirketlerinin sınıfta kaldığını siyaseten ve bakanlık olarak kendilerinin de sorun ya­şadığını ifade eden Bakan Bay­raktar, “Kilis’teki programdan buraya geldik. Biz gece gündüz çalıştık Suriye’ye doğalgaz ver­dik. Suriye artık Azerbaycan’dan gelen gazı Katar’ın finansmanı­nı kullanarak bizlerin çalışma­ları ile kullanabilecek. Bu ka­dar önemli projeleri yapıyoruz ama diğer tarafta geliyorum bu­rada trafolar çöktü, elektrikler yok sorunları ile karşılaşıyorum. Ben, Bakanlığım, Hükümetimiz bunları hak etmiyor. Bu sadece Gaziantep’in değil tüm ülkenin sorunu. Herkes üzerine düşeni yapacak” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda yapılan yatırım­larla Türkiye’nin kurulu ener­ji gücünün 30.000 MWh’den 120.000 MWh’ye çıkarıldığını ancak buna rağmen enerji tale­binin olağanüstü hızla arttığı­na ve olağandışı iklim koşulları­nın sistem üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu aktaran Gazian­tep Büyükşehir Belediye Başka­nı Fatma Şahin, “Avrupa’nın bir­çok ülkesinde de benzer şekilde, aşırı sıcaklardan kaynaklanan enerji kesintileri yaşandığını öğ­rendik. Bu durum, yaşanan soru­nun sadece yerel değil, küresel iklim krizinin bir sonucu oldu­ğunu da ortaya koyuyor. Bu ne­denle TEDAŞ, Toroslar Dağıtım AŞ ve EnerjiSA yetkililerinin katılımıyla, Gaziantep’e özel alı­nacak önlemler ve teknik adım­lar detaylı şekilde ele alındı. Ba­kanımız, konunun yakından ve hassasiyetle takip edilmesi ge­rektiğini açıkça vurguladı. Aşırı sıcaklardan dolayı yaşanan trafo arızalarına hızlı müdahale edil­mesi, yeni trafoların eklenme­si ve kapasite artışına gidilmesi, Gaziantep için hayati öneme sa­hipti” dedi.

Suriye’ye doğal gaz Kilis’ten ihraç edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Katar’ın desteğiyle hayata geçirilen ve Azerbaycan’dan gelen günlük 3,4 milyon metreküp doğal gazın iletimini sağlayacak Türkiye- Suriye Bölgesel Doğal Gaz İletim Hattı projesinin de açılışını gerçekleştirdi. Kilis’in Yavuzlu köyündeki gaz istasyonunda gerçekleştirilen törende vanaların açılmasıyla gaz akışı başlatıldı. Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti ve Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir katıldı.

Bakanlık olarak en temel evrensel ihtiyaç olan elektrik tedariki için özellikle enerji altyapısı noktasında neler yapılacağının ele alındığını ifade eden Bayraktar, şunları paylaştı: “Bakanlığımızdan iki farklı uzman heyeti Şam’a gönderdik. Kısa, orta ve uzun vadede neler yapabiliriz, bunları belirledik. Türkiye olarak 2017’den bu yana Afrin, İdlib gibi bölgelerin enerji arz güvenliğini sağlıyoruz. Elektriği hâlihazırda 8 ayrı noktadan Suriye’ye ihraç ediyoruz. İhracat kapasitemizi ilk etapta yüzde 25, daha sonra da ekleyeceğimiz yeni bağlantı hatlarıyla iki katından fazla artırmış olacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında bağlantı kapasitemiz 861 megavata ulaşacak ve Suriye’deki 1,6 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor olacağız.”