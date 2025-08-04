Bayraktar, elektrik kesintileri ile ilgili şirketleri uyardı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye-Suriye Bölgesel Doğal Gaz İletim Hattı projesinin açılışının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in girişimleriyle hazırlanan Enerji Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Bayraktar, dağıtım şirketlerine uyarılarda bulundu.
Türkiye’de son günlerde artan ve yaşamı olumsuz etkileyen elektrik kesintileriyle ilgili çözüm arayışları hız kazandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in girişimleriyle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar başkanlığında kapsamlı bir Enerji Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, son dönemde şehir genelinde yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerinin nedenleri detaylı şekilde ele alındı. EnerjiSA Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. teknik sunumlar yaparak arızaların kaynağına dair bilgi verdi. Kentin farklı bölgelerinde yaşanan altyapı sorunları tespit edildi, çözüm önerileri görüşüldü. Bakan Alparslan Bayraktar, yaşanan kesintilerin mağduriyetler yarattığını belirterek çözümlerin bir an önce yapılmasını ve tekrarlanmamasını ifade etti.
“Abone başı yatırım tutarı bugün 34 dolar ama yetmiyor”
Alparslan Bayraktar, “Bizler 2002 yılında enerji sektörü ile ilgili önemli bir kararla strateji değişikliğine gittik. Türkiye’de enerji hizmetleri devlet eliyle değil özel sektör eliyle yapılsın kararı alındı. Sanayiciler, belediyeciler enerji yatırımcısı konumuna geldi. Bu eleştirilebilir bir konu belki ama bu alana 16 yılımı vermiş biri olarak söylüyorum böyle bir karar alınmasa idi Türkiye’nin enerjide kurulu gücü 30 bin MWh’den 120 bin MWh’ye çıkma durumu söz konusu olmazdı. Özelleştirme öncesi abone başına 13-14 dolar yatırım yapılırken bugün 34 dolar yatırım yapılıyor. Sorun şu belki 34 dolar değil 44-54 dolar yatırım yapılması gerekiyor. 21 dağıtım şirketinin belki daha fazla yatırım yapması gerekiyor. O zaman da faturalar artacak. Bunu da istemiyoruz. Dağıtım şirketlerinden beklentimiz sahanın beklentilerini görüp tedbirlerini almaları. Belki yatırımlar üç katına çıkmayacak ama yatırımları doğru yere yapıp önceliklendirme doğru yapılmış olacak” dedi.
“Doğru yatırım olmayınca dağıtım şirketleri sınıfta kalıyor”
Doğru yatırımlar yapılmayınca dağıtım şirketlerinin sınıfta kaldığını siyaseten ve bakanlık olarak kendilerinin de sorun yaşadığını ifade eden Bakan Bayraktar, “Kilis’teki programdan buraya geldik. Biz gece gündüz çalıştık Suriye’ye doğalgaz verdik. Suriye artık Azerbaycan’dan gelen gazı Katar’ın finansmanını kullanarak bizlerin çalışmaları ile kullanabilecek. Bu kadar önemli projeleri yapıyoruz ama diğer tarafta geliyorum burada trafolar çöktü, elektrikler yok sorunları ile karşılaşıyorum. Ben, Bakanlığım, Hükümetimiz bunları hak etmiyor. Bu sadece Gaziantep’in değil tüm ülkenin sorunu. Herkes üzerine düşeni yapacak” ifadelerini kullandı.
Son yıllarda yapılan yatırımlarla Türkiye’nin kurulu enerji gücünün 30.000 MWh’den 120.000 MWh’ye çıkarıldığını ancak buna rağmen enerji talebinin olağanüstü hızla arttığına ve olağandışı iklim koşullarının sistem üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu aktaran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Avrupa’nın birçok ülkesinde de benzer şekilde, aşırı sıcaklardan kaynaklanan enerji kesintileri yaşandığını öğrendik. Bu durum, yaşanan sorunun sadece yerel değil, küresel iklim krizinin bir sonucu olduğunu da ortaya koyuyor. Bu nedenle TEDAŞ, Toroslar Dağıtım AŞ ve EnerjiSA yetkililerinin katılımıyla, Gaziantep’e özel alınacak önlemler ve teknik adımlar detaylı şekilde ele alındı. Bakanımız, konunun yakından ve hassasiyetle takip edilmesi gerektiğini açıkça vurguladı. Aşırı sıcaklardan dolayı yaşanan trafo arızalarına hızlı müdahale edilmesi, yeni trafoların eklenmesi ve kapasite artışına gidilmesi, Gaziantep için hayati öneme sahipti” dedi.
Suriye’ye doğal gaz Kilis’ten ihraç edilecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Katar’ın desteğiyle hayata geçirilen ve Azerbaycan’dan gelen günlük 3,4 milyon metreküp doğal gazın iletimini sağlayacak Türkiye- Suriye Bölgesel Doğal Gaz İletim Hattı projesinin de açılışını gerçekleştirdi. Kilis’in Yavuzlu köyündeki gaz istasyonunda gerçekleştirilen törende vanaların açılmasıyla gaz akışı başlatıldı. Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti ve Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir katıldı.
Bakanlık olarak en temel evrensel ihtiyaç olan elektrik tedariki için özellikle enerji altyapısı noktasında neler yapılacağının ele alındığını ifade eden Bayraktar, şunları paylaştı: “Bakanlığımızdan iki farklı uzman heyeti Şam’a gönderdik. Kısa, orta ve uzun vadede neler yapabiliriz, bunları belirledik. Türkiye olarak 2017’den bu yana Afrin, İdlib gibi bölgelerin enerji arz güvenliğini sağlıyoruz. Elektriği hâlihazırda 8 ayrı noktadan Suriye’ye ihraç ediyoruz. İhracat kapasitemizi ilk etapta yüzde 25, daha sonra da ekleyeceğimiz yeni bağlantı hatlarıyla iki katından fazla artırmış olacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında bağlantı kapasitemiz 861 megavata ulaşacak ve Suriye’deki 1,6 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor olacağız.”