Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? (Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2025)

Milyonlarca emekli yılbaşındaki zamlarının ardından Ramazan ve Kurban bayramlarında aldıkları emekli ikramiyelerinin artmasını talep etti.

Hükümetin başlattığı çalışma kapsamında bayram ikramiyelerinin artık 3 bin lira değil 4 bin lira olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

Emekliler artık yılda toplam 6 bin değil 8 bin lira emekli ikramiyesi alacak. Zamlı ilk ikramiyeler de Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatacak.

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Kurban bayramı öncesi emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağı sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Kulis haberlere göre bayram ikramiyelerinin 24 - 28 Mart tarihlerinde ödenmesi öngörülüyor.

Kimler bayram ikramiyesi alacak?

Emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri bayram ikramiyesi alabilecek.